Las ansiadas pensiones sin un historial de esfuerzo

MIAMI - He estado pensando esto. A los militares de carrera de Estados Unidos les pagan pensiones después de 20 años de servicio. Así será con los heroicos miembros de las fuerzas especiales que se bajaron al despreciable "Califa" del "Estado Islámico". Arriesgaron sus vidas en esa operación comando de hace solo unos días. Y sabrá Dios cuantas misiones de alto peligro de las cuales no hay información pública han llevado a cabo y cuantas les tocará cumplir en el futuro.

Caramba, se dice que el perro heroico -el hermoso Malinois- que resultó lesionado en la operación comando contra el "Califa" había participado ya en 50 misiones contra grupos terroristas en el Oriente Próximo. Sí el perro expuso la vida tantas veces, supongo que los militares que dieron su merecido al "Califa" lo han hecho también en muchas ocasiones.

Y nada. Tendrán que cumplir 20 años de servicio militar activo para recibir una pensión. Pero a lo que voy es a esto: ¿Qué le hace pensar a los comisionados municipales de Miami que ellos se merecen pensiones de $50 mil dólares al año y más después de solo SIETE años de "servicio público"? Hay que hacer énfasis en eso. Pensiones de un mínimo de $50 mil dólares al año después de solo SIETE años de "servicio publico".

La Comisión de Miami, supongo que debido a la presión pública, ha aplazado ya varias veces la votación sobre las pensiones después de solo SIETE años de "servicio público". Ojalá que continúe la presión pública y que la Comisión de Miami en vez de estar aplazando la votación apostando a que se nos va a olvidar de una vez por todas retire la infame propuesta de auto-aprobarse pensiones vitalicias de más de 50 mil dólares anuales después de solo SIETE años de "servicio público".

Yo pienso que todas las personas que trabajan se merecen una pensión. ¿Pero 50 mil dólares y más después de solo SIETE años de "servicio público", que por cierto es "part time"? Yo pienso que a lo mejor los miembros de las fuerzas especiales que liquidaron al "Califa" merecen pensiones muy generosas. Es más, pienso que hasta el perro heroico merece una pensión generosa. Pero opino que no sería honorable ni patriótico si los comisionados miamenses se otorgan a si mismos pensiones de un mínimo de $50 mil dólares anuales después de solo SIETE años de "servicio público".

Y me perdonan por ser tan reiterativo. Aquí va otra vez: Pensiones de $50 mil dólares anuales después de solo SIETE años de servir en la Comisión de Miami. Nice work if you can get it.