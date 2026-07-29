De constructor a inquilino: el repliegue de Stargate

En enero de 2025 el poder político y el poder tecnológico compartieron un escenario. El presidente Trump anunció Stargate, una empresa conjunta entre OpenAI, Oracle y SoftBank para construir una red de centros de datos de inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, con una inversión declarada de $500.000 millones de dólares. El número era tan grande que pasó a ser un símbolo. Estados Unidos construiría la infraestructura de la inteligencia como antes construyó ferrocarriles y autopistas.

En noviembre de 2025 Sam Altman habló de compromisos de infraestructura por $1.4 billones de dólares en ocho años. En febrero de 2026 OpenAI dijo a sus inversores que el objetivo era de unos $600.000 millones de dólares en gasto total de cómputo hasta 2030. La cifra se redujo a menos de la mitad en tres meses, pero nadie llamó a eso un recorte, en lugar se presentó como una precisión.

El cambio de método fue más revelador que el achicamiento de cifra. OpenAI abandonó los planes de construir sus propios centros de datos y pasó a alquilar capacidad a proveedores de nube como AWS y Google Cloud. La empresa arrendó cómputo y declaró que Stargate era un término paraguas. Por lo tanto, el proyecto que iba a refundar la infraestructura americana se convirtió en una marca. Según Bloomberg y The Information, la empresa conjunta nunca contrató personal, no desarrolló activamente ningún centro de datos y su expansión insignia en Texas fue cancelada .

La explicación oficial tiene su lógica. A medida que las cargas de trabajo de IA migraron del entrenamiento centralizado masivo hacia arquitecturas de inferencia y agentes, el caso para un campus de construcción a escala de gigavatios se debilitó frente a lo que parecía en enero de 2025. Arrendar a Oracle, Microsoft y AWS dio a OpenAI flexibilidad para redirigir capital, pero el argumento sería más persuasivo si el giro hubiera llegado antes de que OpenAI intentara y fracasara en financiación para construir por su cuenta, antes de que los prestamistas concluyeran que una empresa con su perfil de pérdidas representaba un riesgo crediticio inaceptable. La virtud llegó después de la necesidad.

Las cifras de la empresa explican la desconfianza de los bancos. OpenAI generó $13.100 millones de dólares en ingresos en 2025 y alcanzó una facturación de unos $2.000 millones mensuales a comienzos de 2026. Pero nunca obtuvo ganancias y los costos proyectados de inferencia subían junto con los ingresos, comprimiendo márgenes. En marzo de 2026 cerró una ronda récord de $122.000 millones de dólares con una valuación de $852.000 millones . Al momento de esa ronda la empresa valía más de 30 veces sus ingresos anualizados. El mercado privado financiaba lo que el mercado de crédito rechazaba.

Quien quiera medir el costo del repliegue debe mirar a los socios. Oracle asumió decenas de miles de millones en deuda para financiar la construcción de Stargate. Sus accionistas presentaron una demanda colectiva en febrero de 2026 alegando que los ejecutivos hicieron declaraciones engañosas sobre los retornos proyectados de la estrategia de infraestructura, mientras algunos ejecutivos vendieron acciones por casi $1.870 millones de dólares. SoftBank, el socio con responsabilidad financiera declarada buscó préstamos por $40.000 millones para fondear su parte. El constructor quedó endeudado al tiempo que el inquilino quedó libre.

La geografía del retroceso completó el cuadro. En abril de 2026 OpenAI pausó su proyecto Stargate en el Reino Unido y citó el costo de la energía y el entorno regulatorio. Una semana después Microsoft absorbió el cómputo previsto para OpenAI en la instalación de 230 megavatios de Stargate Norway en Narvik, y OpenAI pasó a negociar el alquiler de esa capacidad a Microsoft. La empresa que prometió construir en tres continentes terminó alquilando en todos.

El episodio final fue una advertencia interna que se volvió pública. Según un reporte del Wall Street Journal de fines de abril de 2026, la directora financiera Sarah Friar advirtió a la cúpula que OpenAI podría no estar en condiciones de pagar sus contratos futuros de cómputo si el crecimiento de ingresos se desaceleraba. Oracle cayó cerca de 5%, CoreWeave 7% y SoftBank casi 10% tras el reporte. El mercado entendió en una tarde lo que los comunicados ocultaron durante un año. Los $600.000 millones comprometidos solo cierran si los ingresos se duplican cada año.

Hay una lección antigua en esta historia moderna. El que promete la construcción de un imperio y termina alquilándolo no perdió la ambición, sino el crédito. La diferencia entre ambas privaciones es la que separa un plan de un anuncio. Stargate nació como el proyecto de infraestructura más grande de la historia del cómputo y sobrevive como un nombre que designa contratos de alquiler firmados por una empresa que todavía no ganó dinero. Los imperios de otros tiempos dejaban ruinas, sin embargo, este dejó facturas.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.