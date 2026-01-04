La profunda dependencia de Estados Unidos de China para el suministro de elementos de tierras raras (REE, por sus siglas en inglés) expone una vulnerabilidad crítica en la producción estadounidense de semiconductores, tal como se describe de manera inequívoca en los Mineral Commodity Summaries 2025 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (U.S. Geological Survey, 2025). Los datos revelan que Estados Unidos obtiene el 78% de sus importaciones de estos materiales esenciales desde China, que domina el 92% de la capacidad global de refinación, materiales indispensables para los imanes de alto rendimiento que impulsan los sistemas de enfriamiento de las fábricas de chips (U.S. Geological Survey, 2025, p. 144).

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la agencia federal que rastrea la producción mineral global, las reservas y las cadenas de suministro (como las tierras raras), expone la realidad con claridad absoluta: un 78% de dependencia atada al cerrojo chino del 92% de las tierras raras, sellado por las normas de exportación de 2025 que estrangulan los sistemas de refrigeración de TSMC en Arizona y colocan en jaque el músculo térmico resistente al calor del disprosio y el terbio, fundamentales para el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial (IA). Estos materiales no tienen un sustituto rápido como el silicio, cuya abundancia es amplia, convirtiendo a las fábricas en rehenes de Pekín, paralizadas ante una simple negativa de licencia (U.S. Geological Survey, 2025; Center for Strategic and International Studies, 2025).

Esto es extremadamente preocupante. Para minimizar este control, Estados Unidos debe actuar de inmediato: acumular reservas estratégicas para cinco años, invertir no menos de 10 000 millones de dólares (cifra estimada, no calculada) en minas y refinerías nacionales (en asociación con Australia y Wyoming), acelerar el reciclaje de residuos electrónicos y exigir contratos del Departamento de Defensa (DoD) que impongan cadenas de suministro exclusivamente estadounidenses.

Los potentes imanes utilizados en las fábricas de chips son imanes permanentes de altísima resistencia fabricados con metales de tierras raras como el neodimio, que alimentan motores eléctricos de alta eficiencia en ventiladores, bombas y enfriadores líquidos, manteniendo las plantas de fabricación de semiconductores, o fabs (fábricas donde se producen chips avanzados), a temperaturas extremadamente bajas durante una producción continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana (Rare Earth Exchanges, 2025).

Las fabs como las de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) producen más del 90% de los chips más avanzados del mundo (nodos de 3 nm y 2 nm que impulsan la IA, los sistemas militares y los teléfonos inteligentes), y Estados Unidos depende de Taiwán para el 92% de estos chips de alta gama, lo que convierte a las cadenas de suministro de tierras raras en un factor crítico. Cualquier interrupción derivada del monopolio chino del 92% en refinación podría paralizar la producción tecnológica y militar estadounidense, con costos de billones de dólares y enormes riesgos para la seguridad nacional (Contrary Research, 2025; U.S. Geological Survey, 2025).

Cabe señalar que, en este contexto, nm significa nanómetros, la medida del tamaño de los transistores en los chips (3 nm = 3 milmillonésimas de metro). Esto es relevante para comprender la limitación estadounidense: a menor tamaño en nanómetros, mayor cantidad de transistores y, por ende, chips más rápidos y potentes (IA, teléfonos, uso militar). TSMC lidera la producción en 2 nm y 3 nm; Estados Unidos aún no puede fabricar estos chips a escala. En otras palabras, actualmente EE. UU. no es capaz de producir chips con estas características.

La administración Trump comprende cuán peligroso resulta para Estados Unidos depender del monopolio chino de tierras raras, por lo que trabaja activamente para construir producción propia. Esto incluye nuevos acuerdos, como asociaciones con Australia e incentivos para refinar y fabricar imanes en territorio nacional, asegurando el suministro para defensa, chips de IA y tecnología antes de que se produzcan crisis globales.

Los REE constituyen un conjunto de 17 elementos metálicos de la tabla periódica, que incluye los 15 lantánidos (del lantano al lutecio) más el escandio y el itrio (Bipartisan Policy Center, 2025). Aunque no son geológicamente escasos, resultan difíciles de extraer y procesar debido a su dispersión en los yacimientos y a sus similitudes químicas, lo que vuelve complejas y costosas las cadenas de suministro refinadas (CSIS, 2025a).

De estos 17 elementos, dos son de importancia suprema: el disprosio y el terbio. En términos simples, el disprosio y el terbio son tierras raras pesadas (no realmente raras en la corteza terrestre, pero difíciles de separar de las rocas, como se explicó antes) porque se mezclan químicamente con otros elementos (U.S. Geological Survey, 2025, pp. 143-144). El disprosio (símbolo Dy) refuerza los imanes frente al calor y la vibración; una pequeña adición (3-5%) a los imanes básicos de neodimio les permite mantener su potencia hasta 200 °C en las duras condiciones de las fábricas de chips (U.S. Geological Survey, 2025, pp. 143-144). El terbio (Tb) los mantiene estables incluso a temperaturas más altas y durante descensos extremos hasta −40 °C en bombas de enfriamiento (U.S. Geological Survey, 2025, pp. 143-144).

Piénsese en ellos como los “potenciadores musculares” de los imanes en los sistemas de refrigeración que mantienen los fluidos de fabricación de chips a temperaturas exactas de 0,1 °C para diminutos circuitos de 2 nm (Center for Strategic and International Studies, 2025). Cada gran fábrica de TSMC en Arizona necesita más de una tonelada anual para 480 bombas, y el 78% proviene de China (Center for Strategic and International Studies, 2025). Sin estos elementos, los imanes se debilitan rápidamente, fallan los sistemas de refrigeración y los chips se arruinan (Statista, 2025). En otras palabras, la dependencia del 78% de Estados Unidos respecto a China representa una desventaja tecnológica colosal.

A diferencia del silicio o el germanio (los protagonistas habituales de las obleas de chips), el disprosio y el terbio no forman parte del chip en sí, sino que son los héroes invisibles de la maquinaria fabril (U.S. Geological Survey, 2025). El silicio (99% del material de las obleas) y el germanio (utilizado en láseres y transistores rápidos) son abundantes, se extraen globalmente y se refinan con facilidad; Estados Unidos produce suficientes cantidades sin estrangulamiento chino. Pero el disprosio y el terbio son habilitadores críticos: en teoría, una fab puede operar sin ellos, pero las plantas avanzadas de 2 nm se detienen sin su refuerzo magnético, convirtiendo a las tierras raras en el “interruptor oculto” que China controla, un riesgo mucho mayor que el suministro estable de silicio.

Controles de exportación de China: convertir imanes en armas

Las normas chinas del 1 de diciembre de 2025 (Aviso del Ministerio N.º 61) exigen licencias para cualquier imán o componente de chip que contenga incluso trazas de sus tierras raras, afectando duramente a las fábricas avanzadas (Ministerio de Comercio de la República Popular China, 2025). Esto captura suministros redirigidos y ata las expansiones estadounidenses a la aprobación de Pekín, retrasando construcciones y forzando negociaciones. Con una dependencia del 78% y un 92% de refinación global en manos chinas, las fábricas estadounidenses esperan hoy autorizaciones de Pekín (U.S. Geological Survey, 2025). Esta es una desventaja muy preocupante para Estados Unidos y para la agenda del presidente Trump de mantener el liderazgo en la industria de la IA.

Modelos del Center for Strategic and International Studies (CSIS) muestran que un corte de suministro retrasaría los chips de 2 nm en 18 meses, costando 290 000 millones de dólares en ventas de IA, paralizando a NVIDIA y a la industria de defensa, con fabs inactivas y empleos perdidos (CSIS, 2025). Se trata de otro riesgo crítico de la cadena de suministro.

Administración Trump (más preocupaciones)

La administración Trump considera la dependencia estadounidense de China, que domina entre el 80% y el 90% del procesamiento global de tierras raras, como un riesgo profundo para la seguridad nacional, especialmente tras las restricciones de exportación chinas de 2025 sobre elementos como el samario, que interrumpieron la producción de defensa (Trump White House Archives, 2020; CSIS, 2025b). Políticas como la Orden Ejecutiva 13817 (2017) y la 13953 (2020) declararon estas vulnerabilidades una emergencia nacional, invocando la Ley de Producción de Defensa para financiar minas nacionales (por ejemplo, Mountain Pass) y acuerdos con aliados como Australia (Capital Ethiopia, 2025).

En resumen, la administración Trump reconoce que las tierras raras son esenciales para la fortaleza económica y la supremacía militar, ya que las interrupciones podrían detener la producción de cazas F-35 (por citar un ejemplo) o la fabricación de vehículos eléctricos, otorgando una ventaja significativa a los rivales (BBC, 2025). El plan de Trump, basado en aranceles, agilización de permisos e inversiones superiores a 10 000 millones de dólares, se centra en la autosuficiencia estadounidense para proteger empleos y mantener el liderazgo tecnológico durante conflictos comerciales (Holland & Hart, 2025).

Los críticos que denuncian la estrategia arancelaria del presidente Trump malinterpretan fundamentalmente los imperativos estratégicos de la seguridad nacional y la soberanía económica o, peor aún, promueven agendas contrarias a los intereses estadounidenses. Desestimar los aranceles como mero proteccionismo ignora su papel demostrado para obligar a los adversarios a negociar condiciones más justas, como se evidencia en la repatriación de cadenas de suministro críticas y el fortalecimiento de la resiliencia manufacturera nacional en medio de hostilidades comerciales globales.

Quienes se oponen a la estrategia del presidente Trump corren el riesgo de ceder la superioridad tecnológica y militar de Estados Unidos a sus rivales, socavando los cimientos mismos de la prosperidad y la defensa que los aranceles protegen. No es la primera vez que ciertos políticos y legisladores desestiman con ligereza la necesidad de preservar el dominio estadounidense en tecnologías avanzadas, otorgando así a regímenes comunistas como China una ventaja indebida y peligrosa que socava profundamente la seguridad nacional y la innovación de Estados Unidos (CSIS, 2025).

La facción progresista del Congreso y del Senado debe priorizar urgentemente America First, reviviendo el espíritu de la Doctrina Monroe para salvaguardar nuestra soberanía. MAGA no es simplemente deseable; es una necesidad inmediata que no admite demoras (U.S. Geological Survey, 2025).

La Ley CHIPS no aborda el problema real

La Ley CHIPS asignó 52 000 millones de dólares para construir fábricas de semiconductores, pero destinó solo 450 millones a tierras raras “ligeras” como el neodimio, y pasó por alto por completo las tierras raras pesadas como el disprosio y el terbio, que representan el 41% de las necesidades estadounidenses de imanes y son consumidas intensivamente por estas instalaciones (Lynas Rare Earths Limited, 2023).

Estados Unidos extrae algunas tierras raras en Mountain Pass, California, pero envía la mayor parte a China para su procesamiento final, creando una dependencia peligrosa vulnerable a un solo embargo o corte de suministro (U.S. Geological Survey, 2025). Sin correcciones urgentes, las fábricas se expandirán lentamente, “desangrándose” financieramente debido a retrasos prolongados y capacidad ociosa. Esto, por sí solo, representa un riesgo dramático para la soberanía tecnológica estadounidense.

Necesidades masivas de las fábricas y costos en dólares

Los potentes imanes de las fábricas de chips son imanes permanentes de altísima resistencia hechos con tierras raras como el neodimio, que alimentan motores eléctricos de alta eficiencia en ventiladores, bombas que generan campos magnéticos de 1,5 teslas (T) para impulsar impulsores de alta velocidad que hacen circular refrigerante ultrafrío de forma continua, y enfriadores líquidos, manteniendo las plantas de fabricación de semiconductores, o fabs, a temperaturas extremadamente bajas durante producción continua (Rare Earth Exchanges, 2025).

Las fabs como las de TSMC producen más del 90% de los chips más avanzados del mundo. Esto significa de manera clara e indiscutible que cualquier interrupción derivada del monopolio chino del 92% en refinación podría paralizar la producción tecnológica y militar estadounidense, con costos de billones de dólares y riesgos masivos para la seguridad nacional (Contrary Research, 2025; U.S. Geological Survey, 2025).

Otra razón más, desde el punto de vista tecnológico, por la cual la alianza entre Estados Unidos y Taiwán debe ser considerada seriamente. Como se explicó, Estados Unidos no tiene la capacidad de competir en este ámbito en la actualidad y depende de China para el 78% de sus importaciones. Imagínese el enorme impacto práctico del control chino sobre las fábricas estadounidenses. Esta es, lamentablemente, la cruda realidad actual.

Los planes de TSMC en Arizona escalan hasta 6 toneladas totales en sus distintas fases, con un 78% vinculado a China; las escaseces podrían borrar 48 000 millones de dólares de ingresos por línea al año debido a bajos rendimientos y tiempos muertos (Statista, 2025). Las 12 nuevas fábricas estadounidenses consumen el 1% del suministro mundial; un embargo golpearía el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en 1,2 billones de dólares en dos años, destruyendo el crecimiento de la IA y los chips automotrices (CSIS, 2025).

Solucionarlo paso a paso: construir independencia ahora (esto es lo que prioriza la administración Trump)

¿Qué debe hacerse y qué es necesario hacer?

De inmediato: utilizar la Ley de Producción de Defensa para acumular 12 toneladas para seis fábricas a un costo de 1 200 millones de dólares, sustituir suministros a corto plazo con proveedores australianos mediante contratos con Lynas para mantener las líneas operativas (Texas Mineral Resources Corp., 2022).

A continuación: invertir 2 800 millones de dólares en la minería de Round Top (Texas) y en plantas de Luisiana para producir imanes puros bajo control estadounidense, prohibir piezas chinas en herramientas para reducir riesgos rápidamente (U.S. Global Investors, 2025). Probar adaptaciones en sistemas de refrigeración existentes para evitar cierres totales.

Más adelante: exigir que todas las nuevas herramientas estén libres de imanes chinos, financiar versiones más económicas que reduzcan el uso de disprosio en un 20% mediante mejores diseños, logrando control total para 2030 (U.S. Geological Survey, 2025).

Después: liberarse del control chino de los imanes o perder la carrera de los chips.

La administración Biden impulsó la Orden Ejecutiva 14123 el 14 de junio de 2024, estableciendo el Consejo de la Casa Blanca para la Resiliencia de las Cadenas de Suministro, destinado a coordinar esfuerzos federales para mitigar riesgos en cadenas de suministro vinculados a prosperidad económica, salud pública y seguridad nacional, con revisiones cuatrienales y el primer informe previsto a más tardar el 31 de diciembre de 2024 (Executive Order No. 14123, 2024).

Esta orden complementa la Orden Ejecutiva 14017 al instruir al Consejo, copresidido por los asesores presidenciales de Seguridad Nacional y Política Económica, a identificar vulnerabilidades como la concentración excesiva de proveedores, recomendar mejores prácticas de coordinación de datos y fomentar asociaciones globales con aliados (Executive Order No. 14123, 2024).

La administración Trump parece respaldar estas advertencias previas, manteniendo el marco sin derogarlo y ampliándolo mediante acciones recientes como la orden presidencial del 5 de diciembre de 2025 para abordar riesgos de seguridad derivados de la fijación de precios en cadenas de suministro alimentarias (White House, 2025). El financiamiento de la Ley CHIPS omitió minerales clave de tierras raras, a pesar de que las fábricas de chips consumen el 41% del suministro mundial de imanes, lo que podría provocar cierres de 18 meses, pérdidas de 290 000 millones de dólares y la eliminación de NVIDIA para 2027, sin chips para automóviles o aviones (CSIS, 2025). Si eso ocurre, habremos fracasado como país.

Necesitamos actuar con rapidez invirtiendo 2 800 millones de dólares (cifra estimada según estadísticas existentes, no calculada) bajo las normas del Departamento de Defensa para abastecernos de minas de Round Top, construir plantas en Luisiana, cerrar acuerdos con Lynas y sustituir herramientas, reduciendo nuestra dependencia en un 60% para 2028 y haciendo a las fábricas lo suficientemente resilientes como para seguir operando pase lo que pase (U.S. Geological Survey, 2025). El silicio es común y seguro en todo el mundo, pero la escasez de tierras raras puede matar plantas enteras; hay que actuar ahora para controlar el futuro de los chips que impulsan toda la tecnología, o un solo recorte de cuota por parte de los rivales les entregará la victoria (U.S. Geological Survey, 2025).

Si existe curiosidad sobre por qué Luisiana y no otros estados, aquí está la respuesta: Luisiana destaca para plantas de procesamiento de tierras raras por su combinación inigualable de una industria química de clase mundial para reactivos esenciales, una fuerza laboral industrial calificada, sitios de desarrollo preaprobados como el Puerto de Vinton, logística del Golfo para envíos económicos y agresivos incentivos estatales que aceleran la construcción. Estas ventajas permiten a empresas como Aclara (planta de separación de tierras raras pesadas por 277 millones de dólares para 2027-2028) y Ucore (Complejo Estratégico de Metales de Luisiana para tierras raras pesadas) lanzar operaciones pioneras en EE. UU. más rápido que en cualquier otro lugar.

Ningún otro estado iguala este paquete completo: Texas lidera en proyectos financiados por el DoD (Lynas en Hondo/Seadrift, MP Materials y Noveon en Fort Worth/San Marcos) pero enfrenta retrasos de permisos por aguas residuales que frenan sitios de tierras raras pesadas; Wyoming tiene una planta piloto de 60 millones de dólares cercana a operar, pero carece de escala y química; Phoenix Tailings en New Hampshire es pequeña y se centra en residuos electrónicos; California extrae mineral pero procesa poco; otros estados como Oklahoma o Colorado son proyectos piloto menores sin la ventaja química y logística de Luisiana. Esto convierte a Luisiana en el lugar óptimo para escalar rápidamente la producción de disprosio y terbio de grado magnético y reducir la dependencia de China para 2028.

Conclusiones

Estados Unidos enfrenta una crisis existencial en su capacidad de fabricación de semiconductores, donde la vulnerabilidad ante el dominio abrumador de China en el refinado de tierras raras transforma instalaciones de vanguardia en pasivos precarios, susceptibles a restricciones de exportación repentinas que podrían paralizar instantáneamente la innovación en inteligencia artificial, la producción de hardware militar y los motores fundamentales de la prosperidad económica nacional.

La estrategia integral y decidida del presidente Trump, que abarca el almacenamiento estratégico bajo la Ley de Producción de Defensa, compromisos multimillonarios con la minería y el refinado nacionales, asociaciones sólidas con aliados confiables y aranceles específicos para obligar a prácticas comerciales equitativas, se erige como la medida correctiva indispensable, desmantelando metódicamente esta dependencia peligrosa, fortaleciendo la producción estadounidense frente a la coerción extranjera y asegurando un liderazgo indiscutible en las tecnologías que definen el poder global.

Este enfoque no es simplemente prudente; es un imperativo de urgencia sin precedentes, que corrige de manera previsora las omisiones críticas de la Ley CHIPS y supera esfuerzos anteriores como la Orden Ejecutiva 14123 al ofrecer autosuficiencia operativa sin ambigüedades ni demoras.

Igualmente vital es la necesidad de consolidar la alianza estratégica con Taiwán como piedra angular de la producción avanzada de chips de inteligencia artificial, aprovechando la experiencia inigualable de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en la fabricación de los nodos más sofisticados del mundo para garantizar acceso ininterrumpido a semiconductores de última generación, eludir las manipulaciones insidiosas de suministro de China y catalizar la maduración de las capacidades estadounidenses desde la dependencia hacia el dominio.

Los críticos que atacan estos aranceles e inversiones como anticuados o excesivamente agresivos demuestran una incomprensión fundamental de las realidades de la seguridad nacional o, de forma más alarmante, persiguen intereses divergentes de la primacía estadounidense, repitiendo errores históricos que cedieron supremacía tecnológica a adversarios autoritarios.

Los sectores progresistas del Congreso y del Senado deben abandonar el obstruccionismo partidista, abrazar una doctrina inequívoca de America First coherente con la sabiduría perdurable de la Doctrina Monroe y respaldar el imperativo Make America Great Again, que no admite postergación en esta contienda de alto riesgo para el futuro.

No actuar de forma decisiva bajo el plan probado del presidente Trump arriesga no simples retrocesos temporales, sino la pérdida irreversible de la soberanía económica, la disuasión militar y la primacía innovadora frente a quienes utilizan las cadenas de suministro como armas. La historia juzgará la inacción como rendición, mientras que una ejecución audaz anunciará una victoria duradera.

Finalmente, la alianza entre Estados Unidos y Taiwán debe ser una prioridad máxima para EE. UU., como exponen con fuerza el Dr. Luis O. Noguerol y el Dr. Rafael Marrero en Dragon in the Matrix: Technical Realities of Covert Operations: el dominio de Taiwán en chips es el interruptor letal contra la expansión tecnológica china en América Latina, frenando las operaciones encubiertas impulsadas por IA de Pekín antes de que consoliden el control hemisférico (Noguerol, L. O., & Marrero, R., 2025).

Referencias

Luis Noguerol, cofundador y miembro sénior, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com