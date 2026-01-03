China pide a sus ciudadanos en Venezuela permanecer en resguardo

PEKÍN - China pidió el sábado a sus ciudadanos en Venezuela que eviten salir a la calle "salvo absoluta necesidad", informó un medio estatal, después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, información confirmada por el presidente Donald Trump.
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino insta a evitar los viajes al país y recomienda a quienes están allí "monitorear de cerca la situación de seguridad local, reforzar las medidas de seguridad y la preparación para emergencias y evitar salir salvo absoluta necesidad", señaló la televisión estatal CCTV.
Noticia en desarrollo...
FUENTE: Con información de AFP