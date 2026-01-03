China pide a sus ciudadanos en Venezuela permanecer en resguardo

Una motocicleta circula por una calle vacía en Caracas el 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro.

PEKÍN - China pidió el sábado a sus ciudadanos en Venezuela que eviten salir a la calle "salvo absoluta necesidad", informó un medio estatal, después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, información confirmada por el presidente Donald Trump.