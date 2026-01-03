sábado 3  de  enero 2026
POLÍTICA

China pide a sus ciudadanos en Venezuela permanecer en resguardo

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino insta a evitar los viajes al país y recomienda a quienes están allí "monitorear de cerca la situación de seguridad local

Una motocicleta circula por una calle vacía en Caracas el 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Una motocicleta circula por una calle vacía en Caracas el 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Foto por PEDRO MATTEY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PEKÍN - China pidió el sábado a sus ciudadanos en Venezuela que eviten salir a la calle "salvo absoluta necesidad", informó un medio estatal, después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, información confirmada por el presidente Donald Trump.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino insta a evitar los viajes al país y recomienda a quienes están allí "monitorear de cerca la situación de seguridad local, reforzar las medidas de seguridad y la preparación para emergencias y evitar salir salvo absoluta necesidad", señaló la televisión estatal CCTV.

Lee además
Omar Estacio.
OPINIÓN

Señores RoboLucionarios: Exíjanle asilo a EEUU
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece una conferencia de prensa sobre el Plan de Acción para la Salvaguardia de la Taiwán Democrática y la Seguridad Nacional en el edificio de la Oficina Presidencial en Taipéi el 26 de noviembre de 2025.
TENSIONES

Taiwán insta a Maduro a responder primero a demandas de libertad y dignidad de los venezolanos

Noticia en desarrollo...

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Justice Mission 2025: China ensaya a fuego real en Taiwán mientras el mundo guarda silencio

Taiwán considera que las maniobras chinas cerca de sus costas "fracasaron"

Derriban monumento chino en Canal de Panamá en medio de presión de EEUU por retomar el control

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
SUCESO

Diosdado Cabello califica de ataque vil captura de Maduro por parte de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
DECLARACIONES

Petro y Díaz-Canel e Irán reaccionan con retórica ideológica ante explosiones en Venezuela

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida. video
CASA BLANCA

EN VIVO: Trump ofrece rueda de prensa sobre la operación en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Caracas, 3 de enero de 2026. 
SUCESOS

Cronología política Venezuela: Desde el 28 de julio hasta la salida de Maduro

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y el alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
RESUMEN ANUAL

Doral y Sweetwater: megaproyectos y estabilidad fiscal al cierre de 2025

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.
POLÍTICA

Congresistas del sur de Florida celebran captura del dictador Nicolás Maduro