China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares.

REDACCIÓN. - La operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano para capturar y trasladar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, con el propósito de que enfrenten cargos por terrorismo, narcotráfico y otros delitos ante la justicia estadounidense, desató una reacción inmediata entre los gobiernos aliados al chavismo, que cerraron filas para exigir la liberación del líder oficialista y denunciar la intervención.

Tras ser detenido mientras intentaba esconderse en su bunker de seguridad, ubicado dentro de su casa del cuartel militar de Fuerte Tiuna, Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar de la madrugada del sábado con la que Estados Unidos logró su captura.

Países como China, Rusia e Irán, que mantenían vínculos cercanos con el régimen de Maduro, se apresuraron a condenar la operación.

Aquí un resumen de reacciones:

China

China instó el domingo a Estados Unidos a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro y a su también detenida esposa, y a desistir de sus planes de "derrocar al gobierno de Venezuela", indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación", publicó en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Pekín, como ya hizo el pasado sábado ha manifestado su "grave preocupación" por la "detención forzosa y deportación" de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un ataque estadounidense.

"Las acciones de Estados Unidos suponen una clara violación del derecho internacional y de las normas básicas de gobierno de las relaciones internacionales, así como de los fines y principios de la Carta de la ONU", ha advertido.

Corea del Norte

Como era de esperarse, Corea del Norte tachó de "salvaje violación" de la soberanía venezolana la operación militar estadounidense en Caracas.

"Estamos prestando mucha atención a la gravedad de la situación actual en Venezuela provocada por este acto déspota de Estados Unidos, que enlaza con el aumento de la inestabilidad que va a provocar en una situación regional de por sí debilitada", hace saber el Ministerio de Exteriores norcoreano en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias del país, KCNA.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC denuncia enérgicamente este acto de Estados Unidos en Venezuela, "en pos de una hegemonía" y lo ve como "la forma más grave de usurpación de la soberanía y una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho Internacional, cuyo principal objetivo es el respeto a la soberanía, la no injerencia y la integridad territorial".

Corea del Norte pide que la comunidad internacional "debe reconocer la gravedad de la actual situación venezolana, que ha tenido consecuencias catastróficas para la consolidación de las relaciones regionales e internacionales", y que alce "una voz de protesta y denuncia contra la habitual violación de la soberanía de otros países por parte de Estados Unidos".

Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso también pidió "firmemente" a Estados Unidos "que reconsidere su postura y libere" a Maduro y a su esposa.

Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro "sobrepasan una línea inaceptable". Pidió a la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, "responder de forma vigorosa".

México

La cancillería mexicana condenó en un comunicado "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" contra Venezuela.

Colombia

El presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

El mandatario de Colombia, país que este año es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió que el organismo se reúna de "inmediato". Un encuentro ya fue citado para el lunes.

Chile

El presidente de izquierda de Chile, Gabriel Boric, manifestó su "enérgica condena", en particular "ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano".

"Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro", alertó.

Cuba

"Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero (...) sí es responsable ante el mundo" de su "integridad física", dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aliado de Caracas.

Irán

Irán también condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

España

El presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que su país "no reconoció al régimen de Maduro" pero "tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional".

Esta operación "empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo", agregó, y pidió una "transición justa y dialogada".

