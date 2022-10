Lectora de Diario Las Américas expresa gratitud y se pronuncia por la vida

Más de cuatro décadas han pasado y todavía recuerdo como si fuera ayer cuando llegue a este gran país que el Diario las Américas era mi fuente de confianza para saber lo que estaba pasando en la comunidad y en el mundo entero, pues en esos años no había internet.

Hoy me acerco a ustedes para darles mi humilde opinión como mujer latina de un tema que desgarra mi corazón, el cual es la total indiferencia y desrespeto por el tema de la vida desde el momento de la concepción, ya que hasta el momento no se ha tenido conciencia que una vida puede salvar las generaciones futuras y también salvar el desarrollo de un país.

Adjunto mi opinión para que pueda ser leída en su columna de opiniones de su prestigioso periódico.

“Como una mujer de fe y orgullosa esposa de un Pastor, la defensa de la dignidad y respeto a la vida ha sido un valor fundamental que he defendido incansablemente. En un momento en que los demócratas en Washington D.C. quieren socavar la santidad de la vida, es esencial que no solo los conservadores sino también aquellas personas que están en contra de estas posturas radicales se unan y respalden a los líderes que defienden nuestros valores.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de devolver el poder de las regulaciones sobre el aborto al estado, es importante considerar lo que queda en juego a nivel federal con estas próximas elecciones de medio término. Mientras los demócratas de extrema izquierda radicalizan su partido, así como nuestra nación, debemos ser enfáticos sobre la importancia de proteger la vida desde el momento de la concepción y hacer frente a aquellas personas que abogan por abortos financiados por los fondos de los contribuyentes.

En vez de quedarse al margen después del fallo de la Corte Suprema, me enorgulleció conocer el plan del Senador Marco Rubio para una América post-Roe. El proyecto de Rubio no solo protegería la santidad de la vida, sino que también brindaría una asistencia significativa a las mujeres que están a punto de convertirse en madres. La legislación de Rubio ampliaría el crédito tributario por hijos para las familias trabajadoras a nivel federal. También, haría que el crédito fiscal por adopción fuera totalmente reembolsable y permitiría a los nuevos padres usar los beneficios del Seguro Social para financiar el periodo de vacaciones pagado del trabajo. Al expandir el apoyo financiero antes que nazca un niño y asegurarse que las madres tengan acceso a atención médica de calidad, el Senador Rubio está tomando medidas cruciales para beneficiar no solo a las madres de los Estados Unidos, sino también las vidas de tantos bebés que están por nacer.

Defender el respeto a la vida no es una tarea fácil, especialmente cuando los radicales atacan brutalmente a sus oponentes. Ahora, más que nunca, necesitamos líderes en Washington D.C. que se mantengan firmes y representen nuestros valores. Rubio personifica un líder innovador que es pro-vida y a quien necesitamos en el Senado de los Estados Unidos.”

Atentamente y a su servicio

Elizabeth Santander-Cordero