Los gigantes tecnológicos se comportan como enanos sectarios. No sé a quién puede sorprenderle. Les dimos todo el poder del mundo pensando que serían solo algo técnico, como los fabricantes de cable o las empresas de transportes, y resulta que no, que comparten intereses ideológicos, que se dejan querer por los lobbys, y que su sectarismo es peor que el de otros porque va escondido en una mácula de imparcialidad comúnmente aceptada durante años. Cuando esta semana NBC disparó al digital conservador The Federalist, empleando a Google como munición, no estaba claro si relataba algo ocurrido o dictaba las pautas de lo que debía ocurrir de inmediato. Sea como sea, Google amenazó a The Federalist –donde tengo el honor de escribir en libertad– con asfixiarlo económicamente si no prescinde de determinados contenidos y eso es parte de una campaña más amplia de extorsión a la libertad de prensa, a la que –como señaló mi amigo Víctor de la Serna esta semana– medios como The New York Times y The Washington Post parecen sumarse con entusiasmo. Malos tiempos para la libertad.