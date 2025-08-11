Los niños no se crían solos

Hay familias en las que papá y mamá están fuera todo el día. Si es trabajando, eso es terrible, porque los pobres no tienen dinero y hay que garantizar la comida. Pero hay que ver cómo se soluciona esto, porque los hijos necesitan a sus padres. O sea, deben buscar siempre una salida. Quizás que uno trabaje de noche o entre más tarde, mientras el otro se queda con los niños . Ellos necesitan padres y guías en todo momento.

Los niños no pueden crecer solos, y más cómo está el mundo. Todo está muy complicado y ellos están expuestos a muchos peligros. Lo ideal, si no hay otra solución rápida, es buscar una buena nana. Alguien de la familia sería lo ideal, pero es bien difícil que pueda ayudarle en ese sentido, sobre todo si vive en EEUU. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. La vida está muy cara en el mundo entero. Entonces, los niños están criándose solos todo el día, e incluso en la noche.

Si no se puede mejorar rápidamente, hay que encontrar una persona preparada para hacer ese trabajo. Hay mucha gente buena, pero primero hay que buscarla e investigarla. No meta a cualquiera en su casa, ni deje solos a sus hijos con personas que usted no conoce. Cada vez más se ven nanas que violan, abusan sexualmente o golpean a los niños.

Hace poco, en nuestro show “Desiguales”, de Univisión, presentaron a un niño que vivía durmiéndose, cayéndose literalmente del sueño. ¿Y qué pasó? Pusieron una cámara y vieron que la nana le daba pastillas para dormir, y así tenerlo tranquilo mientras ella veía televisión o hablaba con sus amigas. Hacía de todo, menos para lo que le estaban pagando. Tenga mucho cuidado, no podemos traer hijos al mundo si no vamos a educarlos bien.

Trate de tener una cantidad que usted pueda educar. Es preferible uno solo si tiene una vida muy difícil, porque bregar así es más fácil que con dos o tres de diferentes edades. Los niños necesitan tiempo y no se crían solos. Y si eso pasa, pues debe buscarse un sitio donde, por ejemplo, el niño vaya cuando salga de la escuela y tenga un buen cuidado y aprenda cosas.

Siempre recuerde: el futuro del mundo depende de cómo estamos criando ahora a los niños.

