lunes 11  de  agosto 2025
FAMILIA

Los niños no se crían solos

Hay que encontrar una persona preparada para hacer ese trabajo. Hay mucha gente buena, pero primero hay que buscarla e investigarla

Dra. Nancy Álvarez.&nbsp;

Dra. Nancy Álvarez. 

FOTO AUTOR
Diario las Américas | Dra Nancy Álvarez
Por Dra Nancy Álvarez

Hay familias en las que papá y mamá están fuera todo el día. Si es trabajando, eso es terrible, porque los pobres no tienen dinero y hay que garantizar la comida. Pero hay que ver cómo se soluciona esto, porque los hijos necesitan a sus padres. O sea, deben buscar siempre una salida. Quizás que uno trabaje de noche o entre más tarde, mientras el otro se queda con los niños. Ellos necesitan padres y guías en todo momento.

Los niños no pueden crecer solos, y más cómo está el mundo. Todo está muy complicado y ellos están expuestos a muchos peligros. Lo ideal, si no hay otra solución rápida, es buscar una buena nana. Alguien de la familia sería lo ideal, pero es bien difícil que pueda ayudarle en ese sentido, sobre todo si vive en EEUU. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. La vida está muy cara en el mundo entero. Entonces, los niños están criándose solos todo el día, e incluso en la noche.

Lee además
La leyenda de la foto: del director de Barbarian llega a cartelera un thriller psicológico único en su estilo. video
CINE

Weapons: la leyenda urbana de los dos mundos
La paraguaya, primera finalista del Miss Universo 2021, encabezó la inauguración del centro de salud.
ACTIVISMO

Nadia Ferreira inaugura centro para niños con cáncer

Si no se puede mejorar rápidamente, hay que encontrar una persona preparada para hacer ese trabajo. Hay mucha gente buena, pero primero hay que buscarla e investigarla. No meta a cualquiera en su casa, ni deje solos a sus hijos con personas que usted no conoce. Cada vez más se ven nanas que violan, abusan sexualmente o golpean a los niños.

Hace poco, en nuestro show “Desiguales”, de Univisión, presentaron a un niño que vivía durmiéndose, cayéndose literalmente del sueño. ¿Y qué pasó? Pusieron una cámara y vieron que la nana le daba pastillas para dormir, y así tenerlo tranquilo mientras ella veía televisión o hablaba con sus amigas. Hacía de todo, menos para lo que le estaban pagando. Tenga mucho cuidado, no podemos traer hijos al mundo si no vamos a educarlos bien.

Trate de tener una cantidad que usted pueda educar. Es preferible uno solo si tiene una vida muy difícil, porque bregar así es más fácil que con dos o tres de diferentes edades. Los niños necesitan tiempo y no se crían solos. Y si eso pasa, pues debe buscarse un sitio donde, por ejemplo, el niño vaya cuando salga de la escuela y tenga un buen cuidado y aprenda cosas.

Siempre recuerde: el futuro del mundo depende de cómo estamos criando ahora a los niños.

www.DraNancy.com

Temas
Te puede interesar

Kelly Clarkson pospone residencia para cuidar de sus hijos

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

La Esquinita de Reme

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

El actor venezolano Eduardo Serrano. 
FAMOSOS

Familia del actor Eduardo Serrano pide ayuda tras diagnóstico de cáncer

El presidente colombiano, Gustavo Petro (izq.), le da la mano al gobernante, Nicolás Maduro, durante una visita oficial al Palacio de Miraflores, en Caracas, el 9 de abril de 2024.
POLÍTICA

Petro dice a EEUU que una intervención militar a Venezuela sería "una agresión" contra la región

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump muestra las estadísticas de criminalidad en Washington.
GOBIERNO

Trump pone la seguridad de Washington bajo control federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
CONTROVERSIA

Juez rechaza solicitud del gobierno de Trump de publicar transcripciones en caso Epstein

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Bryan Calvo solicita investigación en Hialeah. 
ELECCIONES CANDENTES

Bryan Calvo pide a DeSantis investigar presunto nepotismo en el gobierno de Hialeah, Tudidor niega las acusaciones

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall street abre estable tras semana de ganancias y a la espera de datos de inflación