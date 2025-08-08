Nadia Ferreira inaugura centro para niños con cáncer

La paraguaya, primera finalista del Miss Universo 2021, encabezó la inauguración del centro de salud.

MIAMI.- La paraguaya Nadia Ferreira , primera finalista del Miss Universo 2021, encabezó la inauguración del Centro Integral de Bienestar para Niños con Cáncer , en San Lorenzo, país natal de la reina de belleza.

El proyecto fue posible gracias a las labores de Maestro Cares Foundation, organización sin fines de lucro fundada por Marc Anthony y Henry Cárdenas, la cual tiene como objetivo darle la mayor calidad de vida posible a los más pequeños en comunidades desfavorecidas de Latinoamérica y Estados Unidos.

El Centro Integral de Bienestar para Niños con Cáncer se encargará no solo de brindar tratamiento médico a los pacientes, también ofrecerá terapias de rehabilitación, así como servicios de educación.

Un proyecto con amor

“Otro sueño hecho realidad”, manifestó Ferreira en sus redes sociales, mensaje acompañado por un video en el que se mostró a la miss recorriendo el lugar. En la pieza también aparecen autoridades del centro de salud.

Las labores de construcción del lugar arrancaron en 2023 y finalmente se concretaron este 6 de agosto, fecha en la que la reina de belleza expresó su gratitud a los presentes. En el lugar se encontraba la madre de Nadia, Ludy Ferreira, quien no escondió su orgullo: “Hoy, al verte inaugurar este centro de bienestar para niños con cáncer, mi corazón se llena de orgullo y gratitud”.

“Hija, gracias por tu dedicación, tu esfuerzo incansable y tu valentía para enfrentar los desafíos y convertirlos en oportunidades para servir a los demás y por enseñarnos que los sueños, cuando se persiguen con pasión y corazón, pueden convertirse en realidades que cambian vidas”, añadió la madre de la Miss Paraguay 2021.

Al sitio también asistieron el presidente Santiago Peña y la primera dama, Leticia Ocampos.

Los encargados del centro de salud esperan que más de 600 niños sean tratados cada año.