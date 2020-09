Los trapos sucios se lavan en ... Instagram

Cae, entonces, en bancarrota la idea de pertenencia a un colectivo. Surge el individualismo exacerbado, en el que nadie es compañero de nadie sino que todos nos percibimos como antagonistas. Al no haber puntos de convergencia, todo se disuelve, se licuefacciona, de allí la denominación de “líquidas”, nada sólidas, de las sociedades resultantes de tal proceso. Prosigue Bauman: Únicos asideros para el individuo en medio de tal dinámica, el consumismo desenfrenado y el ansia de visibilidad, en la que, para no vegetar en un insoportable anonimato, se hará cualquier cosa a cambio de notoriedad. Hasta hace poco, ser el guapo o la chica más hermosa del barrio, bastaban. Hoy, la ansiada visibilidad, es más voraz. Una integérrima madre de familia, típica, de dos generaciones anteriores, impedida, de pronunciar una sola palabrota, degenera –o evoluciona, según los gustos de cada cual- en mujer que, para hacerse notar, no vacila en divulgar los más sórdidos episodios de su hija soltera, o viceversa, en algún reality shows de TV. O más expeditivo: conseguir que la reconozcan cuando asiste a misa los domingos, gracias a sacrificar la reputación de cualquier miembro de la familia, vía Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, Snapchat, portal de noticias, medio escrito o audiovisual. Nuestros maestros nos enseñaban que, una cosa es ser famoso y otra, estar en boca de todos. Esa distinción, muy rígida, ha perecido de asfixia por inmersión en el cuerpo acuoso social.