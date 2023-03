Los venezolanos en el mundo defienden sus derechos

El régimen de Maduro no tiene ningún interés en dotarnos de identidad, es una forma de someternos. El pasado 13 de marzo la dictadura puso en marcha un nuevo sistema para la obtención de documentos básicos de identidad, incorporando más requisitos que hacen aún peor la cuesta arriba para el ejercicio de ese derecho; pone trabas documentales, procesales y económicas para la obtención de una cédula o un pasaporte; el objetivo es claro, dificultar la participación de los venezolanos en la vida ciudadana y política de Venezuela, cuando en el país hay más de tres millones y medio de jóvenes que no se han inscrito en el Registro Electoral y en el exterior, más de cuatro millones y medio no se han inscrito o tienen que ser reubicados.