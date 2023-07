La política es un bien de consumo masivo. Costoso, de primera necesidad y de transacción permanente con o sin nuestro consentimiento. El poder funciona en múltiples formas y adquirimos y usamos sus productos y servicios de manera inmancable. No nos vamos a extender en explicar esta condición de la política y su mercado. Piénsese solamente en el pago de impuestos y la inflación, en el estado del bienestar, servicios, en su ausencia siempre costosa y en la forma en que son imprescindibles.

María Corina nos quiere gobernar, como María Cristina en la canción que tanto escucháramos allá en los cincuenta. Y quizás le sigamos también la corriente, como pregonaba la guaracha.

Simplemente nos resulta hoy por hoy María Corina candidata, algo así como la oferta menos desconfiable para ese ochenta por ciento que no aguanta más el madurismo topocho y quiere cambio urgente y definitivo. María Corina podría encargarse de encaminar la salida de esto y la entrada en una nueva nación democrática, inclusiva, productiva y pródiga.

Muy bien. Si eso es así, quizás sea conveniente que ella diga en concreto, cómo va a manejar el coroto. Cómo es que nos uniremos para cambiar el inmenso e inútil parapeto estatal que cual torre petrolera en pozo seco, se oxida y se derrumba por la única ley que no puede violar este gobierno, la de gravedad off course.

Aquí se trata, para usar la coletilla de moda, de un montón de cosas ¿un modelo?, ¿una estrategia?, ¿unas políticas? De esto y mucho más. Sería interesante que lo diga. Incluso que diga cómo desgobernar un poco ese gobiernismo paternalista y cómo inducir y conducir al pueblo, a la sociedad civil y a todo el mercado político, a una nueva forma de vivir en democracia y con participación libre responsable y proactiva en ese nuevo régimen.

¡No es que no! Es que tenemos que cambiar y en ese camino el protagonista debe ser un nuevo ciudadano. Empoderado, responsable y con libertad para defender sus derechos y cumplir sus compromisos. Eso debe comenzar a verse ya. La transparencia y las decisiones fundamentales hay que colocarlas en la vitrina para ganar votos exigentes.

Es que, además, abundan ideas, ejemplos, referencias e intereses. Se trata, y vuelvo, de GOBERNAR, María Corina. Y respetar ese no que no! que claman en “María Cristina” que no permita la extracción o exclusión, que contenga el desmán y nos una en esta difícil industria del bienestar de todos.

No nos volvamos a equivocar, por favor. No nos engañemos más María Corina. Los que vimos nacer y morir la paradójica y casi mágica democracia de los 40 años, sabemos que no basta con la euforia electoral ni con las ilusiones de quienes compran con su voto un paquete de promesas. Hay que presidir un cambio profundo, amplio, innovador. Suerte y mucho oído. Para que se pueda responder con tino al pueblo y se le dé el protagonismo y el poder que nos hará libres y unidos.

Te seguiremos la corriente pero tendrás que oír y resolver con fuerza y sentido de realidad. Para que la gente te respalde y tú conduzcas este inminente deseo de cambio. www.venamerica.org

La canción de marras: https://youtu.be/61AgRr8SSK0.

*Por Antonio Fernández