María Corina Machado agradece a Marco Rubio su compromiso con la libertad de Venezuela: "Se acerca el día"

María Corina Machado, líder de Venezuela, y Marco Rubio, secretario de Estado en Washington en enero 2026

WASHINGTON .- Tras su segundo encuentro estratégico en EEUU , la líder de la oposición venezolana María Corina Machado agradeció al secretario de Estado Marco Rubio su compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela , durante la reunión mantenida este martes, que calificó de exitosa.

“Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos”, afirmó Machado en su cuenta de X, donde reafirmó que “se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela!”.

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Rubio recibió a Machado en el Departamento de Estado, como fue anunciado, donde evaluaron la situación política de Venezuela en medio del proceso que conduzca a nuevas elecciones presidenciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2039047061874602068&partner=&hide_thread=false Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio (@SecRubio).

Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos.



Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela!



Avanzamos! pic.twitter.com/cFdbQkPepZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 31, 2026

Alianza EEUU y oposición de Venezuela

Tras el encuentro de Rubio y Machado que fue privado y del que no trascendieron detalles, la opositora destacó la solidez de la alianza estratégica entre la oposición y la Casa Blanca.

Su llegada al Departamento de Estado tuvo gran difusión por agencias y medios.

Según los reportes, la reunión consolidaría a Rubio, jefe de la diplomacia de EEUU, como clave en la política exterior hacia Venezuela.

Y su encuentro con Machado, el segundo de este año 2026, ratificaría a la líder política como la principal interlocutora de las fuerzas democráticas de Venezuela al mando ahora de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro.

Horas antes, el secretario de Estado afirmó en sus declaraciones que Venezuela avanza "muy bien", pero necesita un gobierno democrático estable que permita el desarrollo del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2039015029735919704&partner=&hide_thread=false MARÍA CORINA LLEGA A SU REUNIÓN CON MARCO RUBIO



Fue hace unos minutos. Vía @EFEnoticias pic.twitter.com/6WMrGtuUIn — MiguelÁngelRodríguez (@MiguelContigo) March 31, 2026

FUENTE: Con información red X María Corina Machado