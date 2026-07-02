jueves 2  de  julio 2026
OPINIÓN

Meditación para hoy: ¿Vale la pena responder a los odiadores y a su séquito?

Las plataformas digitales multiplican el ruido y la exposición, dando lugar a la aparición de "haters" que encuentran en la descalificación y el conflicto un modo de vida, alejándose de un diálogo constructivo.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

Pbro. Juan Lázaro Vélez González.

DLA
Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

Vivimos en una época en la que cualquiera puede opinar sobre cualquiera. Las redes sociales han democratizado la palabra, pero también han multiplicado el ruido.

Junto a quienes dialogan con honestidad, han aparecido otros que parecen alimentarse del desprecio, la descalificación y la ofensa. Son los llamados haters: personas que convierten la crítica en un modo de vida y encuentran en el conflicto una forma de obtener protagonismo.

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