jueves 25  de  junio 2026
TRAGEDIA

Redes sociales, el otro canal de los venezolanos para buscar a desaparecidos tras sismos

Buena parte de las personas desaparecidas viven en zonas del estado costero de La Guaira, aledaño a Caracas, el más golpeado y donde ha habido derrumbes de edificios, así como en sectores de la ciudad capital, que también registró afectaciones parciales de edificaciones.

Un edificio en los Este edificio, Petunia, en Los Palos Grandes fue afectado también en el terremoto de 1967.

Un edificio en los Este edificio, Petunia, en Los Palos Grandes fue afectado también en el terremoto de 1967.

Sofía Neder/Cortesía

CARACAS.- Numerosos mensajes de familiares dentro y fuera de Venezuela sobre desaparecidos han llenado en las últimas horas varias redes sociales, después de que dos potentes terremotos sacudieran el miércoles el país con un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

"Desaparecidos, ¡los estamos buscando!", "No sabemos nada de él", "Necesito información de ellos" y "Ayúdanos a encontrarlas" son algunos de los textos que acompañan nombres, fotografías y otros datos sobre los desaparecidos, de distintas edades, puestos en las publicaciones, donde también hay números de contacto.

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Buena parte de las personas desaparecidas viven en zonas del estado costero de La Guaira, aledaño a Caracas, el más golpeado y donde ha habido derrumbes de edificios, así como en sectores de la ciudad capital, que también registró afectaciones parciales de edificaciones.

Vista a aérea de La Guaira (Video. Imágenes impactantes)

El colapso de servicios de telefonía móvil y los cortes del servicio eléctrico en algunas zonas después de los sismos también dificultaron que las personas dentro del país y en el exterior pudieran confirmar el estado de sus familiares.

Funcionarios de Protección Civil, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y de cuerpos de bomberos, entre otros, mantienen las labores de búsqueda entre las ruinas de los edificios que colapsaron, donde también continúan los trabajos de recolección de escombros.

La interina en la presidencia, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos en su país, donde aseguró que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

De igual forma, anunció un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

La comunidad internacional ha expresado su solidaridad al país petrolero y ofrecido el apoyo a las autoridades venezolanas.

FUENTE: Con información de AFP

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