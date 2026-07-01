"Entré con miedo, pero también con mucha fe": el relato de Yosmany Mayeta tras evitar su deportación

El periodista cubano Yosmany Mayeta, podrá continuar con su proceso migratorio en el país tras meses de incertidumbre.

MIAMI.- Una jueza de inmigración desestimó este miércoles el proceso de deportación que enfrentaba el periodista cubano Yosmany Mayeta , una decisión que pone fin a meses de incertidumbre sobre su permanencia en Estados Unidos y le permite continuar con su proceso migratorio en el país.

Tras conocerse el fallo, el comunicador concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS declaraciones en exclusiva sobre la comparecencia que definió su futuro. En los días previos, este medio había informado sobre su preocupación ante la posibilidad de ser deportado a Cuba, donde asegura haber sido perseguido por su labor como periodista independiente.

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“Sentí muchos nervios, de esos que se meten en el pecho y no se van. Fueron meses de incertidumbre, de noches pensando en lo mismo una y otra vez, y sabía que esa audiencia podía cambiar mi vida para siempre. Antes de entrar, hice una oración y le entregué todo a Dios, como quien suelta una carga que ya no puede cargar solo. Entré con miedo, sí, pero también con mucha fe”.

Sobre el desarrollo de la vista judicial que se llevó a cabo de manera virtual, explicó que el procedimiento transcurrió con seriedad y respeto, mientras cada una de las partes exponía sus argumentos.

“El fiscal estuvo cuestionándolo todo, y mis abogadas defendieron mi caso con una preparación que se notaba en cada palabra, en cada documento y en cada gesto de seguridad. Todo transcurrió de manera ordenada, y yo, por dentro, solo repetía que la verdad saldría a la luz. Y así fue”.

Mayeta reconoció que el mayor temor no era únicamente ser deportado, sino perder la posibilidad de continuar viviendo y ejerciendo su profesión en libertad.

“Temía que me deportaran, pero mi mayor temor era perder la oportunidad de seguir viviendo en un país donde he podido trabajar y ejercer el periodismo con libertad, algo que en Cuba me costó golpes, amenazas y persecución”.

También recordó que regresar a la isla significaba volver a un escenario que considera peligroso.

“Aquí he reconstruido mi vida desde cero. También me preocupaba todo lo que implicaría regresar a un lugar donde temo ser perseguido, donde sé que mi nombre y mi trabajo no son bien vistos por quienes controlan el silencio”.

Al conocer la decisión de la jueza, lo primero que hizo fue agradecer.

“Lo primero que hice fue darle gracias a Dios, con los ojos cerrados y el corazón acelerado. Después pensé en mi familia, en mis abogadas y en todas las personas, incluyendo a mis seguidores que oraron por mí y me acompañaron durante este proceso, muchas veces sin conocerme en persona. Fue un momento de mucha emoción y alivio, de esos que uno guarda para siempre”.

Asimismo, destacó además el trabajo de sus representantes legales, Yelena Guerra y Liudmila A. Marcelo, del bufete Guerra Law, quienes asumieron su defensa apenas 26 días antes de la audiencia.

“Su profesionalismo, su compromiso y la confianza que me transmitieron fueron fundamentales para alcanzar esta victoria”.

Además del respaldo recibido de la comunidad cubana durante todo el proceso, agradeció el acompañamiento de su hermano José Daniel Ferrer García, de congresistas cubanoamericanos, de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y del Departamento de Estado de Estados Unidos (DHS). A su juicio, el reconocimiento oficial de la persecución que asegura haber sufrido en Cuba por ejercer el periodismo independiente resultó determinante para que la corte desestimara el caso.

“Recibí miles de mensajes, oraciones y palabras de aliento que me dieron fuerzas para seguir adelante, y hoy sé que esta victoria no es solo mía: es de todos los que creyeron conmigo. Sin su labor, sin ese perdón que hoy tengo en la mano, no hubiéramos ganado todos”, concluyó.