viernes 5  de  junio 2026
OPINIÓN

Morir de amor

Marjane Satrapi nació unos meses después que yo. Murió de amor a los cincuenta y siete años, o casi. Mi misma edad. Murió en París, donde echó raíces y floreció su amor.

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Diario las Américas | Omar Sixto
Por Omar Sixto

Marjane Satrapi nació unos meses después que yo, en aquel lejano año de 1969. Nació en Irán, un país muchísimo menos jodido que el que me tocó a mí para venir al mundo. Cuando yo nací, la llamada “Revolución cubana” llevaba diez años destruyendo a Cuba. Cuando Marjane cumplió diez años, en 1979, una revolución se produjo en Irán.

Ambas revoluciones hermanadas en empobrecer, reprimir y oprimir. Una comunista y la otra islámica. Dos mierdas.

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Los padres de Marjane se las arreglaron para sacarla del manicomio fundamentalista desde muy joven. Yo, desde muy joven, estuve tratando de escapar del manicomio comunista, sin ayuda de mis padres. Ella echó raíces en Europa; yo rodé más que una piedra de río revuelto hasta caer aquí en un pantano, donde eché raíces y retoños.

Marjane escribió libros, novelas gráficas, de cómics. Excelentes. También hizo cine, y muy bueno. El palo lo dio en el 2007 con Persépolis. Visualmente, una experiencia irrepetible; emocionalmente, desgarradora e inspiradora. No se la cuento, véanla. Les dio una patada en los huevos a los ayatolás y a su fundamentalismo asesino. Un canto a la vida, a la libertad, la felicidad y la voluntad frente al mal. Una patada a la oscuridad.

Fue el primero de muchos. Arte del que perdura, del bueno.

Perduró también su amor por el amor de su vida. El año pasado falleció su esposo, Mattias Ripa, con tan solo cincuenta y tres años. Ayer Marjane Satrapi murió también, apenas iba a cumplir cincuenta y siete. Murió de tristeza, murió de amor. Morir de amor no solo pasa en las novelas, pasa en la vida.

Marjane Satrapi nació unos meses después que yo. Murió de amor a los cincuenta y siete años, o casi. Mi misma edad. Murió en París, donde echó raíces y floreció su amor. No sé dónde moriré, pero hoy sé que podría de morir de amor.

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