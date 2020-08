Cuando terminó el colegio, sus padres, un médico respetado y una hermosa modelo, preocupados por la crisis que devastaba al país, le pidieron que se marchase a estudiar a los Estados Unidos, a Europa. Le dijeron que podía conseguir una beca, gracias a sus portentosas habilidades como futbolista. Siendo hijo y nieto de italianos, podía obtener la nacionalidad de Italia y jugar el fútbol en alguna universidad de ese país. Pero Alfredo no quería alejarse del país en que había nacido, el Perú, a pesar de las dificultades que lo azotaban. Su sueño era jugar en el club más popular de ese país, Alianza Lima, y luego en la selección nacional. Pensaba que, si se marchaba a Europa, no lo tendrían en cuenta para convocarlo a la selección. Por eso, terco, porfiado, contrariando a sus padres, eligió quedarse en un país que parecía no tener futuro, encaminado a rodar por el despeñadero.

A pesar de que su familia tenía dinero y vivía en un barrio elegante, a pesar de que Alfredo Tomassini era blanco, guapo, niño bien pijo para los estándares de su ciudad, no tuvo reparos en irse a probar al club de sus amores, Alianza Lima, el más popular del país, cuyo estadio se hallaba en un barrio peligroso, donde pululaban hampones y malhechores, y en el que casi todos los muchachos que eran titulares y suplentes eran negros, zambos, morenos. Por eso Tomassini llamó poderosamente la atención el día en que fue a probarse: los jóvenes morenos del club lo miraron con extrañeza y hasta hostilidad, qué carajos viene este blanquito a jugar con nosotros, este no es un club para pitucos, este es el club del pueblo, de los negros y los indios del pueblo. Pero Tomassini, un campeón, no se dejó arredrar por las miradas recelosas de sus compañeros, vistió la camiseta soñada desde su niñez y jugó en el equipo de los suplentes, contra el equipo titular. Su exhibición de poderío, destreza y eficacia fue tan impresionante que lo contrataron ese mismo día y semanas después ya era el centro delantero titular y goleador del club. No tardó, pues, en convertirse en una estrella del fútbol de su país.

Algún tiempo después, cuando se daba por descontado que Alfredo Tomassini sería convocado a la selección nacional, pues era un prodigioso hacedor de goles imposibles, y sus piernas parecían bazucas o morteros que disparaban bombazos inatajables, ya titular indiscutible del club más popular del país, Tomassini tuvo que tomar una decisión, sin saber que sería acaso la más importante o trágica de su vida: quedarse el fin de semana en la ciudad, para celebrar el cumpleaños de su novia, a la que adoraba, o viajar a provincias, a la selva exuberante, a jugar como número nueve del club de sus amores, un partido por la liga oficial del país. Puesto a elegir entre el amor por su novia y el amor por el fútbol, endemoniado dilema, Tomassini, un profesional, decidió viajar a provincias, jugar el partido y, al regreso, celebrar con su novia. Alfredo tenía veintitrés años, su novia veintiuno. Ella quedó angustiada, tenía un mal presentimiento, una corazonada que le oprimía el pecho.

Alfredo Tomassini jugó en la selva, bajo un calor sofocante, y no pudo convertir un gol, pero su equipo ganó el partido. Esa misma noche, subieron a un avión de la marina de guerra, que el presidente del club había fletado. Entre jugadores, cuerpo técnico, tripulantes y dirigentes, eran más de cuarenta personas en ese avión ya demasiado ruinoso para continuar volando. A pocos minutos de llegar a la capital, sobrevolando al océano Pacífico en el espesor de la noche, una falla mecánica o una impericia del piloto hundió a la aeronave en el fondo del mar. Las aguas turbias del océano, esa tumba negra, infinita, devoraron para siempre al formidable Alfredo Tomassini, a sus sueños aun por cumplir, a todos los goles que escondía en sus botines y debía marcar. La pasión por el fútbol iluminó su vida y le costó la vida. Su cuerpo no fue encontrado. En el colegio británico donde jugó, el Markham, su nombre tiene ahora la textura épica de una leyenda. Quienes, como su amigo Jimmy Barclays, escritor precoz, lo vieron jugar, aseguran que sus piernas coludidas con la pelota, sus bríos para correr más rápido que todos, su feroz ambición depredadora para reventar los arcos contrarios, constituían un extraño milagro, la desusada aparición de un genio del fútbol. Solo el piloto de la aeronave salvó la vida.

DOS

Nacho Matías y Ximena de Urtubey decidieron casarse, a pesar de que a Nacho le gustaban los hombres y a Ximena las mujeres. Querían fundar una familia, tener hijos, y a no dudarlo se amaban. Nacho había estudiado finanzas en la universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, y negocios en la universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Ximena, a su turno, había estudiado medicina en la universidad de Miami. Eran guapos, radiantes, soñadores. No tenían enemigos. La boda fue un evento extraordinario que convocó a la crema y nata de la ciudad de Lima.

Nacho no dudó en invitar a su casamiento a un joven chileno, José Manuel Romero, que había sido su amante cuando ambos estudiaban en la universidad de Cornell, y ahora vivía en la ciudad de México, trabajando para un banco español. Alto, delgado, apuesto, levemente afectado, José Manuel Romero no ocultaba su homosexualidad y tal vez hasta hacía alarde coqueto de ella. Era risueño, bromista, encantador. Nacho y Ximena lo adoraban. Además de oficiar como testigo en la boda religiosa, fue uno de los grandes personajes de la fiesta de casamiento: cantó temas de Freddy Mercury y Mick Jagger, poseído por sus espíritus, bailó con gracia y frenesí, pasó la noche contando chistes, chascarrillos, chanzas y chirigotas, haciendo reír a media fiesta, y terminó, borracho y feliz, en la cama de un joven escritor, Jimmy Barclays, cuñado de Nacho Matías, a quien conoció y sedujo esa misma noche.

Al día siguiente, Barclays, repentinamente enamorado de Romero, le pidió que viajase esa noche con él a Miami para pasar unos días más de lujuria y pasión desbocadas, antes de que José Manuel volviese a su trabajo en el banco, en la ciudad de México. Pero Romero le dijo que no podía ir a Miami porque se había comprometido en viajar unos días a Viña del Mar, a visitar a su madre, a quien no veía hacía meses, y a la que adoraba y echaba de menos. Fueron juntos, en un coche de lujo manejado por el chofer de Barclays, al aeropuerto, y Barclays hizo un último y desesperado intento por convencer a Romero de viajar con él a Miami. Pero José Manuel, descarado, le dio un beso en medio de la gente que los miraba, lo abrazó y le dijo que tenía que subir al avión que lo llevaría a Santiago de Chile, porque no podía fallarle a su madre, que lo esperaba para desayunar juntos en Viña del Mar. De nuevo se abrazaron y Barclays sintió un extraño vacío, un feo presentimiento cuando lo vio caminar deprisa, tan coqueto, caminando como un modelo en la pasarela, rumbo a la puerta de embarque.

Los vuelos despegaron casi al mismo tiempo, pasada la medianoche: Barclays se dispuso a dormir las cinco horas hasta llegar a Miami, y Romero, que no había cenado, esperó con impaciencia que le sirvieran la cena. Pero la cena nunca llegó a su asiento. Poco después de despegar, sobrevolando de noche al océano Pacífico, los pilotos descubrieron, angustiados, que no tenían información del panel de instrumentos de la cabina. Crecientemente desesperados, sin saber a qué altitud estaban volando, pidieron ayuda a la torre de control. Estaban volando de noche, a ciegas, sin poder ver el mar, metidos en un túnel negro e infinito como la muerte misma. Un técnico de mantenimiento había olvidado retirar la cinta adhesiva que había pegado en la nariz del avión, cubriendo los puertos estáticos que suministraban los datos de navegación en la cabina. Momentos después, el avión se hundió en el fondo del mar. José Manuel Romero no pudo llegar a desayunar con su madre en Viña del Mar. Con apenas treinta y seis años, perdió la vida. Su cuerpo no fue encontrado. Llegando a su casa en Miami, Barclays recibió una llamada y supo que el avión en que viajaba José Manuel Romero se había hundido en el mar de noche.

TRES

Felipe Camino era el joven más guapo, famoso y querido de su país. Actor y animador de televisión, seductor profesional, mujeriego serial, vivía como un ermitaño en una hacienda, a una hora de la ciudad. No tenía enemigos: todos lo querían. No hacía daño a nadie: era una fuente de nobleza y bondad. Amaba a los animales, en particular a los halcones, y vivía con un halcón que dormía en su habitación y al que quería como si fuera su hijo.

Felipe Camino y Jimmy Barclays hicieron juntos un programa de televisión y entonces se hicieron amigos. Fue una amistad noble y desinteresada, sin envidas ni rencillas, porque ambos se sentían triunfadores y hacían lo que les daba la gana. Solían almorzar en el restaurante del hotel donde Barclays vivía en esa ciudad. Barclays estaba obsesionado con hacer una película cuyo actor principal debía ser Camino. Pero los inversionistas de la película no estaban convencidos de que Camino era el actor correcto y sugerían a otros actores quizás más comerciales o taquilleros.

A pesar de que a Barclays le gustaban las mujeres pero también los hombres, y a pesar de que encontraba condenadamente atractivo a Felipe Camino, la amistad entre ambos fue siempre una amistad transparente, sin duplicidades, sin desbordarse o desmadrarse en la peligrosa behetría del erotismo, pues a Camino le gustaban muchísimo las mujeres y solo las mujeres, y cambiaba de novia con frecuencia, y conquistaba a las chicas más lindas del país, para fastidio o mortificación de su halcón, que las veía con abierta hostilidad, tanta que a veces atacaba a picotazos a esas mujeres en el pelo alborotado o en las manos o en los pechos, cuando Felipe estaba en la cama con alguna de ellas: era un halcón celoso, posesivo, y las amantes de Felipe, casi todas picoteadas por esa ave rapaz, podían dar fe de ello.

Aquella mañana en que debía abordar un vuelo de la fuerza aérea para visitar una población alejada y grabar un reportaje de televisión, Felipe Camino no pudo comprender por qué su halcón gañía, agitado, desesperado, volando en círculos, procurando impedir que Felipe saliera de la casa, entrase en su automóvil. Al parecer, el halcón había sentido un peligro inminente que deseaba conjurar, la inquietante cercanía de la muerte. Felipe se despidió de su halcón y manejó al canal. Era un hombre bueno, quién no lo quería. Horas después, el avión en que viajaba al final de la tarde se hundió en el fondo del mar. Los restos de Felipe fueron encontrados y cremados, pero su halcón escapó y voló al sur, a los mares del sur, tratando en vano de encontrar al hombre que lo había educado pacientemente en el amor y la ternura, y al que ya nunca más vería.