martes 16  de  septiembre 2025
ANÁLISIS

"No Buy", la tendencia que afecta a las marcas de lujo

Todavía es temprano para saber si “NoBuy” transformará las grandes estructuras del comercio, pero ya golpea con fuerza

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Diario las Américas | DANI FERNÁNDEZ NAZER
Por DANI FERNÁNDEZ NAZER

Los consumidores ya no sostienen a las marcas de lujo con la misma fuerza. Hoy, el movimiento “No Buy 2025” gana peso entre la Generación Z y ya afecta la compra de artículos de lujo.

¿Por qué impacta tanto y por qué justo ahora? Los consumidores más jóvenes se han sumado a una tendencia que busca que la gente compre la menor cantidad posible de productos nuevos. Sólo lo esencial.

Lee además
El diseñador Giorgio Armani despide el desfile en Milán de su colección masculina otoño-invierno 20-21. 
TRIBUTO

"El fin de una época": Milán despide al "rey" de la moda Giorgio Armani
Peso Pluma recibe el primer premio de la noche en los Latin AMAS el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
FAMOSOS

Peso Pluma se une como embajador al Consejo de Diseñadores de Moda de América

Esta visión se volvió viral y tomó forma como una respuesta colectiva frente a las presiones económicas del momento. Aunque no tengan cuentas bancarias holgadas, esos jóvenes influyen en decisiones de consumo de padres y hasta de abuelos. Sus hábitos se forman en torno a vivir con menos: optar por cenas caseras o juegos con amigos. La intención es clara: rechazar compras por impulso y defender el poder adquisitivo.

Todavía es temprano para saber si “NoBuy” transformará las grandes estructuras del comercio, pero ya golpea con fuerza.

Las tres principales firmas de lujo sintieron su impacto: LVMH reportó una caída de ventas del 1% en el cuarto trimestre del año pasado, a pesar de un leve repunte hacia fines de año. Pero las ventas del primer trimestre de 2025 bajaron un 3% interanual, con un desplome del 5% en moda y marroquinería.

Consultoras como Bain & Company revisaron sus previsiones: esperan una baja global de entre 2% y 5% en las ventas de lujo este año. El informe de McKinsey advierte que 2025 podría resultar “decisivo para muchas marcas”.

La pregunta es: ¿en qué fallaron las marcas de lujo?

Algunos errores fueron de manual: fuertes aumentos de precio, dependencia de pocos segmentos o exceso de stock. Como destacó The Wall Street Journal, los aumentos de precios expulsaron a unos 50 millones de consumidores globales en dos años. Hoy, muchos buscan calidad a buen precio o recurren al mercado de segunda mano.

Los datos de ventas muestran que el lujo se estabiliza, pero las ganancias siguen deprimidas. Las tensiones geopolíticas, los aranceles y la incertidumbre económica frenan a compradores adinerados. Muchos consumidores con patrimonio importante, como propiedades o acciones, optaron por frenar el gasto.

¿Cómo reaccionan las marcas de lujo? LVMH, por ejemplo, empezó a apuntar a la gama más alta de sus productos y reforzó los segmentos premium en lugar de aspiracionales. Otras empresas del sector están incorporando liderazgo creativo nuevo —Gucci, Chanel, Dior— y recurriendo a líneas que puedan ofrecer exclusividad o mejor relación calidad-precio.

Si esta tendencia se mantiene, puede instalar un nuevo hábito de consumo entre los más jóvenes. Ya no buscan identificarse con lo que compran, sino que priorizan productos que duren y tengan sentido. El desafío que enfrentan las marcas es adaptarse a una base de consumidores que valora el sentido antes que la marca. De no hacerlo, esta tendencia puede marcar un antes y un después en el comercio minorista global.

* Dani Fernández Nazer es experta en moda, bienestar y maternidad. Está considerada como la chilena con mayor proyección hacia el resto del mundo hispano. @danifernazer

Temas
Te puede interesar

Colombia redefine la moda en la Semana de la Moda de Nueva York

La guerra silenciosa por el estándar de la inteligencia artificial

No estás solo. Ellos sí...

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026