miércoles 27  de  mayo 2026
OPINIÓN

No hay luz pero sí enchufes

En Venezuela, la oscuridad actual no solo se refiere a la falta de suministro eléctrico, sino a la ausencia de 'luz' política y social, perpetuada por la corrupción.

Vista de las calles sin luz en la madrugada de este domingo, por el apagón que suma casi tres días, en Caracas. 
Vista de las calles sin luz en la madrugada de este domingo, por el apagón que suma casi tres días, en Caracas.  EFE
Por FERNANDO LUIS EGAÑA

Cuando hablo de luz no me refiero sólo a la catástrofe eléctrica nacional, mezcla de corrupción, incompetencia y abandono. Me refiero a la luz como fuente de iluminación de los caminos que debemos transitar para salir de la hegemonía despótica y depredadora, ahora asimilada al concepto de protectorado petrolero que la Casa Blanca impone a la voluntad democrática nacional.

Luz en lo político, social y económico. Luz para el presente y el futuro. Carecemos de esa luz. Al poder establecido o reencauchado no le importa que no haya luz, es más así lo prefiere, porque la tiniebla favorece el continuismo.

Lee además
Pedro Sánchez pidió respeto a la presunción de inocencia de José Luis Zapatero (AFP)
ESPAÑA

Sánchez descarta adelantar elecciones y mantiene apoyo a Zapatero, pesa acusaciones de corrupción
El expresidente del Gobierno español afronta serias acusaciones que podrían llevarlo a la cárcel.
ESPAÑA

Acusaciones de corrupción contra Zapatero sacuden al Gobierno de Pedro Sánchez

Las luces están en la Constitución formalmente vigente. Pero los jefes del poder, sobre todo allá, no parecen muy interesados en encenderlas, es decir en impulsar la soberanía constitucional. Y a los jefezuelos de acá les aterra esa posibilidad, porque ya no tendrían cabida en la vida pública sino un destino de merecida justicia.

Mientras tanto los enchufes no sólo permanecen sino que aumentan, por obra de los nuevos negociados petroleros y de otra índole. Cambian algunos de los que sujetan los cables o de los beneficiarios del colosal latrocinio, pero el ecosistema de los enchufes no cambia.

Y no puede cambiar en el tiempo de la hegemonía, porque es el entramado que la sustenta. La libertad económica es el enemigo mortal del "enchufaje". En el norte lo saben y se hacen la vista tan gorda, que levantan sanciones a personajes que deberían ser enjuiciados y condenados.

Sin embargo no es admisible que se difumine la esperanza en un cambio de raíz. La esperanza es el motor del cambio, y a pesar de todos los pesares debemos cuidarla y fortalecerla. ¿Cómo? Con la verdad por delante, sin miedo, porque la historia demuestra que la verdad nos hace libres.

Temas
Te puede interesar

Cómo leer un análisis de mercado comparativo y usarlo para negociar

Una vida trepidante: Theodore Roosevelt I

Las lecciones de Irán y la demorada libertad de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.
Políticas antifraude

ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro.
DETENIDA

Hija de histórico general cubano queda bajo custodia de ICE en Estados Unidos

Alex Saab, empresario protegido de Nicolás Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Segunda pesquisa contra Maduro tendría lugar en Miami tras reencarcelamiento de Alex Saab

David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington.
ALERTA

Diplomático de la Embajada de Cuba aparece en el foco de investigación federal en EEUU

El presidente Donald J. Trump
SEGURIDAD NACIONAL

Trump cancela reunión de gobierno en Camp David debido al clima

Te puede interesar

La actividad está programada para este miércoles 27 de mayo entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. en el Edificio 6 Breezeway del Padrón Campus de Miami Dade College.
EMPLEO

Feria laboral reúne hoy a más de 60 empleadores en Miami-Dade

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
La exfiscal general designada por el presidente Donald Trump, Pam Bondi.
ENFERMEDAD

Pam Bondi revela diagnóstico de cáncer de tiroides mientras enfrenta nuevo escrutinio en Washington

Lluvias y tormentas amenazan el sur de la Florida.
ESTADO DEL TIEMPO

Sur de Florida entra en un patrón inestable de lluvias y tormentas a partir de este miércoles

Cohete New Shepard de Blue Origin, compañía en expansión en Florida. 
DESARROLLO

Blue Origin anuncia inversión de $600 millones en Florida y 500 nuevos empleos aeroespaciales

El incidente se registró la madrugada de este miércoles.
BAJO INVESTIGACIÓN

Hombre en estado crítico tras incidente armado con un agente fuera de servicio en South Beach