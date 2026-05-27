miércoles 27  de  mayo 2026
BAJO INVESTIGACIÓN

Hombre en estado crítico tras incidente armado con un agente fuera de servicio en South Beach

La víctima fue trasladada al Ryder Trauma Center del Hospital Jackson Memorial luego de resultar herida de bala durante un episodio ocurrido en South Pointe Park, en Miami Beach.

El incidente se registró la madrugada de este miércoles.

El incidente se registró la madrugada de este miércoles.

COLLAGE DLA/MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI BEACH. – Un incidente armado ocurrido durante la madrugada de este miércoles en South Pointe Park dejó a un hombre gravemente herido y dio paso a una investigación estatal debido a la participación de un agente del orden fuera de servicio, informaron las autoridades.

El suceso fue reportado alrededor de la 1:12 a.m. en el parque ubicado en el extremo sur de Miami Beach, una de las zonas más concurridas de South Beach durante las noches y madrugadas.

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Según información preliminar divulgada por el Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD), un oficial perteneciente a una agencia policial no identificada participó en un episodio durante el cual se produjo un disparo y una persona resultó herida.

La víctima sufrió lesiones por arma de fuego y fue trasladada de emergencia al Ryder Trauma Center del Hospital Jackson Memorial, donde permanece en condición crítica.

Las autoridades no han revelado la identidad del herido ni la del agente involucrado. Tampoco han precisado qué circunstancias desencadenaron el enfrentamiento o si existió algún altercado previo entre los implicados.

Como ocurre de manera habitual en casos relacionados con el uso de armas de fuego por parte de agentes del orden, la investigación fue asumida por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), organismo encargado de esclarecer lo ocurrido.

Los detectives continúan recopilando evidencia física, revisando posibles grabaciones y entrevistando testigos con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos.

Hasta el momento no se han anunciado arrestos ni se han divulgado conclusiones preliminares sobre el caso, mientras las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar las circunstancias que rodearon el incidente y piden ayuda de la comunidad con información que ayude a esclarecerlo.

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