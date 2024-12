Nuevo gobierno

Venezuela está enferma, gravemente enferma. El salario mínimo mensual no llega a 5 dólares y tres de cuatro familias no pueden cubrir sus necesidades básicas. Por eso casi ocho millones se han tenido que ir a otras tierras buscando vida. El gobierno tiene evidencia de su poca y decreciente popularidad y por eso ha desatado la persecución en todos los sectores sociales. Nos impresiona palpar el miedo creciente que lleva a no hablar de política o a hacerlo con sigilo. El derrumbe de los servicios públicos de salud, educación, luz, agua y otros, tiene secuestrada la esperanza de los venezolanos. En la mayoría de las familias venezolanas cada niño nace hoy atado al fracaso.