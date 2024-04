Pantomina fraudulenta electoral de la dictadura

El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales en Venezuela para el 28 julio del presente año, prohibiendo en la práctica los derechos políticos de los venezolanos al violar la Constitución Bolivariana en su artículo 62: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas, los derechos políticos y garantías electorales para todos”. De esta forma la dictadura está siguiendo al pie de la letra la receta de la dictadura de Nicaragua, Cuba y Rusia de escoger candidatos a su conveniencia que no tengan ni la más mínima esperanza de ganar y vetar a la verdadera candidata de la oposición que le ganaría con un amplio margen, María Corina Machado , la inhabilitan de forma fraudulenta sin haber tenido juicio alguno, pero además no permiten la participación de la Dra. Corina Yoris, la cual jamás ha ocupado algún cargo en la administración pública y menos aún participación activa en algún partido político, ni siquiera ha sido acusada de falta alguna porque tiene una trayectoria académica intachable. Todo indica que la selección de Corina Yoris agarró desprevenidos a la inteligencia -si es que podemos llamarla así- cubana y también a los organismos de represión venezolana.

Con relación a la falsa inhabilitación de María Corina Machado, el experto constitucionalista Dr. Asdrúbal Aguiar afirma: “De acuerdo con la Constitución formalmente vigente y como lo indican los tratados internacionales de derechos humanos, una persona sólo puede quedar inhabilitada políticamente mediante una pena accesoria, en un juicio penal que se haya desarrollado y concluido, y cuya sentencia condenatoria resulte inapelable. Nada de eso ha ocurrido con relación a Machado”. La posición del Dr. Aguiar se suma al resultado que obtuvo María Corina Machado, quien fue electa con más de 90% en las elecciones primarias del 22 de octubre y que le fueron imputados cargos de manera arbitraria para impedirle su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, pero que ahora el régimen también impide la inscripción de Corina Yoris, la cual no tiene ningún impedimento legal y ni siquiera algún argumento de los inventados de forma tramposa por la dictadura y además elegida por consenso por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el reconocimiento de María Corina Machado. Por lo tanto, la Dra. Corina Yoris es la única candidata abanderada por parte de la verdadera oposición para las elecciones del 28 de julio de 2024. Sin embargo, después de la traición descarada de Manuel Rosales, que se inscribió para competir en las elecciones presidenciales como falso opositor y muy conveniente para el régimen, aunque luego la MUD reaccionó y negoció con el CNE, después de vencido el lapso de inscripción, para que se incluyera en la tarjeta de la MUD a Edmundo González Urrutia, quien sería el candidato “tapa” para que la verdadera oposición pueda guardar el puesto para que sea remplazado por Dra. Corina Yoris u otro candidato que sea seleccionado en consenso conjuntamente con María Corina y todo esto, aunque Rosales en un mitin reciente habló de que está dispuesto a renunciar a su candidatura si el régimen acepta cualquier otro candidato o candidata de la Plataforma Unitaria, lo cierto es como diría el fallecido presidente Luis Herrera: “Piaste tarde pajarito”, difícil creerle a Rosales. Lo cierto es que la Plataforma Unitaria debe respetar la voluntad de más de 2 millones de votos que eligieron a María Corina como líder de la oposición y por lo tanto no pueden tomar ninguna decisión sin el aval de MCM.

Los venezolanos estamos esperando más acciones concretas de la comunidad internacional, como dijera María Corina en una alocución al país que no eran solo buenos deseos por parte de la comunidad internacional porque para la solución política de Venezuela se necesitan hechos concretos. Al respecto y con relación a la validez de las elecciones MCM se dirigió a la comunidad internacional y dijo: “Si 4 millones de venezolanos que están fuera no pueden votar, ¿estas son elecciones? Si más de 7 millones de jóvenes que quieren inscribirse, no pueden, ¿estas son elecciones? Si a la oposición unida no le permiten inscribir a su candidato, ¿estas son elecciones? Si el régimen elige a los candidatos, ¿estas son elecciones? Estas son las preguntas que cada miembro de la comunidad internacional que ha acompañado el Acuerdo de Barbados tiene que plantearse”. Pero además todos los firmantes y organizaciones como la ONU que tienen como norte el cumplimiento de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, deben intervenir de manera oficial ante las violaciones de los derechos políticos en Venezuela, que en su artículo 21 dice: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

Debemos alertar a la comunidad internacional que ya existen rumores sobre la seguridad de María Corina Machado y es responsabilidad de todos los gobiernos democráticos del mundo y de los organismos internacionales, velar por la seguridad de María Corina Machado de cualquier acto por parte del régimen que ponga en peligro la vida o la libertad de la líder de la verdadera oposición y de más de 80% de los venezolanos que la eligieron como su líder para conducir a Venezuela hacia la libertad. Por ende, la responsabilidad de países como Estados Unidos y la Unión Europea cobra más relevancia en estos momentos oscuros de la historia de nuestra querida Venezuela, que merece vivir en paz, libertad y democracia.

“El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan”. Martin Luther King.

www.venamerica.org.

Edgar J. Amado

*Coordinador Acción Juvenil de VENAMÉRICA y presidente JUVENEX