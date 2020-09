Partió la gran guerrera

Mi hija me llamó y me dijo: "Acaba de morir nuestra jueza preferida". Estaba trabajando y sentí gran dolor y tristeza. Lo ultimo que leí es que estuvo en el hospital y seguía con mucha dignidad y fuerza, luchando contra un cáncer que finalmente nos la quitó. Pensé que moriría, y me preocupaba qué pasaría en la Corte Suprema sin ella. Difícilmente alguien podría llenar sus zapatos. Ruth Bader Ginsburg era una guerrera.