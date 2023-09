Patrañas, mentiras y la caída continúa

Nicolás Maduro regresó de China informando sobre la nueva misión “Igualdad y felicidad social” para “optimizar la lucha contra la desigualdad y la pobreza”. No, no es un chiste en TikTok. Es tan coherente como el anuncio sobre preparativos para enviar venezolanos a la luna, noticia difundida en medio de un apagón que dejó graves consecuencias, mientras miles de ciudadanos soportaron varias horas de cola en las gasolineras para abastecerse de combustible. De eso va el día a día de los ciudadanos en nuestro país, que, para pesar del régimen, están muy claros en quién es el responsable de su tragedia y por eso lo quieren fuera de Miraflores porque ya casi nadie se come el cuento de “Venezuela se arregló”.