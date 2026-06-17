miércoles 17  de  junio 2026
ANÁLISIS

Petróleo y dinero opacan democracia

La única vía digna de lograr esa soñada libertad, prosperidad y felicidad es consiguiéndola, luchándola nosotros mismos, sin ayuda de nadie

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Diario las Américas | Omar Sixto
Por Omar Sixto

Se ha filtrado a la prensa el borrador del acuerdo que este viernes debe firmar la administración Trump con el régimen fundamentalista y satánico que oprime a la bella nación de Irán desde 1979. Una democracia que presume de tener las fuerzas armadas más poderosas del orbe se sienta con una dictadura teocrática que hace unos meses masacró a decenas de miles de sus propios oprimidos.

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No me meto en los detalles de esta capitulación. La política es asquerosa. Les comparto lo que se filtró sobre el presunto acuerdo. Ni una palabra a favor de los iraníes, del pueblo de Irán.

Petróleo y dinero. Una capitulación

1 - La República Islámica de Irán y los Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran al firmar este Memorando de Entendimiento un fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes —incluyendo Líbano—, y se comprometen a que de ahora en adelante no lanzarán ninguna acción hostil el uno contra el otro, y se abstendrán de amenazar o usar la fuerza entre sí. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo y de los artículos restantes.

2 - La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial de cada uno, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro.

3 - La República Islámica de Irán y los Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de sesenta días, prorrogable por consentimiento mutuo.

4 - Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y evitará cualquier impedimento contra la República Islámica de Irán, para restaurar el tráfico en un máximo de treinta días a su plena capacidad; el tráfico de barcos será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra por parte de la República Islámica de Irán. Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas de las áreas circundantes dentro de los treinta días posteriores al acuerdo final.

5 - Al firmar este Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán tomará inmediatamente medidas para garantizar que el movimiento de barcos mercantes desde el golfo Pérsico hacia el mar de Omán y viceversa se reanude dentro de treinta días al volumen previo a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar obstáculos técnicos y neutralizar minas por parte de Irán.

6 - Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a crear un plan integral acordado por ambas partes para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, asegurando al mismo tiempo un financiamiento de al menos 300 mil millones de dólares. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se formulará dentro de sesenta días.

7 - Estados Unidos se compromete a poner fin, en un calendario que se acordará como parte del acuerdo final, a todos los tipos de sanciones que actualmente enfrenta la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), y todas las sanciones unilaterales de EE. UU., tanto primarias como secundarias.

8 - La República Islámica de Irán reitera que nunca producirá armas nucleares. La República Islámica de Irán y Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y de todos los demás asuntos nucleares mutuamente acordados —incluyendo las necesidades nucleares de Irán— se abordarán adecuadamente en un acuerdo final; el acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo.

9 - La República Islámica de Irán y los Estados Unidos acuerdan que, mientras se alcanza un acuerdo final, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear, y los Estados Unidos no impondrán nuevas sanciones a Irán ni fortalecerán sus fuerzas en la región.

10 - Los Estados Unidos se comprometen a que, inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitirá exenciones para la exportación de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluyendo banca, seguros, transporte y similares.

11 - Los Estados Unidos se comprometen a que, a la luz del progreso de las negociaciones hacia un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y puestos a disposición completa. Estos fondos, ya sea que se mantengan en la cuenta principal o se transfieran, se utilizarán para cualquier pago final al beneficiario determinado por el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán completamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a emitir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base.

12 - La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de implementación para supervisar el éxito de la ejecución y el compromiso futuro con el Acuerdo Final.

13 - Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, y al recibir garantías sobre el inicio de la implementación de los artículos 4, 5, 10 y 11 de este memorando, así como la continuidad en la ejecución de estos pasos, la República Islámica de Irán y los Estados Unidos iniciarán negociaciones para un Acuerdo Final únicamente respecto a los artículos restantes.

14 - El acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Lección para Cuba, para los cubanos, los cautivos de la isla y los de acá; tanto los que queremos verla libre y próspera como los que ya se están repartiendo la república cuando aún no nace:

La única vía digna de lograr esa soñada libertad, prosperidad y felicidad es consiguiéndola, luchándola nosotros mismos, sin ayuda de nadie.

Que no salga un presidente norteamericano —como dijo ayer sobre Israel— a decir que Cuba libre existe gracias a él. Que esa Cuba libre sea nuestra, que la hagamos próspera y democrática, y que luego, ya felices, sepamos conservar esa prosperidad y esa libertad.

La historia nos demostró —por sesenta y siete años y contando— que ambas cosas son inmensamente frágiles.

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