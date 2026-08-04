martes 4  de  agosto 2026
mercados

Precio del petróleo se desploma ante posible reapertura de Ormuz

El barril de petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, retrocedió un 5,69% y cerró en 75,77 dólares

El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo cayeron con fuerza el martes y el Brent volvió a situarse por debajo de los 80 dólares, luego de que los inversores mostraron optimismo por la expectativa de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz.

El barril de petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, retrocedió un 5,69% hasta 75,77 dólares.

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Por su parte, el precio del barril de referencia mundial, el Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, perdió un 5,26% hasta 79,36 dólares. Este es el cierre más bajo desde el 10 de julio.

"Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el Estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto", dijo en entrevista con CNBC el secretario del Tesoro Scott Bessent en entrevista con CNBC.

Sus declaraciones provocaron de inmediato la caída de los precios del crudo, que registraban una ligera alza al inicio de la jornada.

"El mercado sigue de cerca las negociaciones (...) y confía en que se alcance un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz", explicó Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

Catar, país mediador junto con Pakistán y Omán, afirmó que están "en curso" los esfuerzos para encontrar una "solución a corto plazo que permita reanudar el diálogo", según el portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari.

Las tensiones persisten en Medio Oriente y la navegación es peligrosa en la zona. Un buque en el Estrecho de Ormuz fue alcanzado por un "proyectil desconocido" el martes, según la agencia marítima británica UKMTO.

Y otro se hundió en el mar Rojo tras un ataque en el contexto del bloqueo marítimo de los puertos sauditas por parte de los rebeldes hutíes de Yemen.

FUENTE: Con información de AFP.

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