¿Por qué América Latina viró a la derecha?

La izquierda latinoamericana llegó al poder prometiendo justicia social, igualdad y prosperidad, pero terminó atrapada en su propia corrupción y en un modelo incapaz de generar bienestar. En muchos países, los gobiernos autodenominados progresistas construyeron sistemas cerrados, dependientes del control político y del clientelismo, absolutamente corrompidos, donde la lealtad partidaria e ideológica valía más que la competencia técnica.

El resultado fue un fracaso económico generalizado: industrias paralizadas, inflación persistente, deterioro institucional y millones de ciudadanos sin oportunidades reales de progreso.

A medida que las crisis se profundizaban, la izquierda respondió con mentiras y falsedades, negando la magnitud del colapso y culpando a enemigos externos para evitar asumir responsabilidades. En lugar de corregir errores, muchos gobiernos optaron por restringir libertades, manipular la información pública y recurrir al uso de la violencia para contener el descontento.

Otra causa decisiva del rechazo ciudadano fue la búsqueda de perpetuidad en el poder: reformas constitucionales, reelecciones indefinidas, manipulación electoral y estructuras diseñadas para impedir la alternancia democrática. Esa obsesión por gobernar para siempre terminó erosionando cualquier legitimidad que les quedaba.

Eso sí, los comunistas han dejado muy claro que aman el billete que pertenece al país al que más odian; El dólar. Y, por otro lado, que la búsqueda de la perpetuidad en el poder fue para garantizarse la impunidad.

Hoy, el mapa político de la región refleja ese desgaste: solo tres dictaduras comunistas sobreviven, aferradas a la represión y al control absoluto del Estado, mientras la mayoría de los países viran hacia la derecha. Y no se trata solo de un fenómeno ideológico espontáneo, sino que también de una reacción social al agotamiento de un modelo que prometió redención y dejó ruinas.

Los ciudadanos buscan orden, crecimiento, transparencia y gobiernos que resuelvan problemas en lugar de justificarlos.

El giro regional es, en esencia, la consecuencia directa del rechazo a la corrupción, al autoritarismo y a la ambición de perpetuarse en el poder de la extrema izquierda, esa que no tiene nada que ver con la democracia ni con la libertad, y que se puede ocultar detrás de mil nombres, pero que no es otra cosa que el comunismo y su servidumbre.

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