¿Por qué es una buena idea vender en Amazon?

Mucho se ha hablado sobre la saturación o no en la plataforma de Amazon y de si es o no una buena idea hacer negocios en ella. En Youtube se puede encontrar todo tipo de videos con decenas de miles de reproducciones hablado del tema de una forma ciertamente irresponsable y superficial. Como influyentes, es importante hablar siempre con base independientemente del tema. Desinformar a las personas con contenido que no se domina ni se ha estudiado, es un gigantesco acto de irresponsabilidad. Como diría uno de mis economistas favoritos, el Argentino Javier Milei: “¡Primero los datos!”