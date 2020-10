¿Por qué mi estimado de jubilación no incluye mi trabajo como maestro?

Si trabaja para una agencia gubernamental estatal o local, incluido un sistema escolar, colegio o universidad, es posible que el Seguro Social no cubra sus ganancias. Si está cubierto solo por su plan de pensiones estatal o local y no paga los impuestos del Seguro Social, sus ganancias no se mostrarán en su registro del Seguro Social. (Su registro mostrará su salario de Medicare si paga en ese programa). Para obtener información sobre cómo su pensión de un empleo estatal o local no cubierto puede afectar el monto de su beneficio del Seguro Social, visite www.socialsecurity.gov/retire2/wep -chart.htm.

Pregunta: ¿Cómo puedo obtener prueba de mis beneficios para solicitar un préstamo? B. Stewart, Miami FL.

Respuesta:

Si necesita comprobante de que recibe beneficios del Seguro Social, Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI) y / o Medicare, puede solicitar una carta de verificación de beneficios en línea a través de su cuenta personal de mi Seguro Social en www.socialsecurity.gov/myaccount. Esta carta a veces se llama una "carta de presupuesto", una "carta de beneficios", una "carta de prueba de ingresos" o una "carta de prueba de adjudicación". Incluso puede seleccionar la información que desea incluir en su carta de verificación de beneficios en línea.

Pregunta: Recibí un correo electrónico que dice que es del Seguro Social, pero no estoy tan seguro. Quieren que responda con mi número de Seguro Social, fecha de nacimiento y apellido de soltera de la madre para "verificación". ¿Realmente vino de la Seguridad Social? A. Freeman, Hialeah FL.

Respuesta:

No. El Seguro Social no le enviará un correo electrónico pidiéndole que comparta su información personal, como su número de Seguro Social, fecha de nacimiento u otra información privada. Tenga cuidado con tales estafas: buscan su información para poder usarla en su propio beneficio. En caso de duda, o si tiene alguna pregunta sobre la correspondencia que recibe del Seguro Social, comuníquese con su oficina local del Seguro Social o llámenos al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) para ver si realmente Necesito cualquier información de usted.

Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos para recibir los beneficios de viuda discapacitada? L. Portela, Miami FL.

Respuesta:

Es posible que pueda obtener los beneficios de viudo discapacitado a los 50 años si cumple con el requisito de discapacidad del Seguro Social. Su discapacidad debe haber comenzado antes de los 60 años y dentro de los siete años posteriores a la última de las siguientes fechas: el mes en que falleció el trabajador; el último mes tenía derecho a beneficios de sobrevivientes en el registro del trabajador como padre que cuida a un hijo menor sobreviviente; o el mes en que su derecho anterior a los beneficios de viudo discapacitado terminó porque su discapacidad terminó. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/planners/disability/dqualify9.html.