Presentir Miami

Durante muchos años -por supuesto antes de visitarla- estuve presintiendo Miami, no es que la imaginara, o me imaginara yo en ella a través de unas fotos de unos paisajes concretos, no, la presentía por su aroma, por su soleado palpitante y profético en mi piel, por unos expressway que podía prever tal como son, quizás más rápidos, al igual que en aquella película de Koyaanisqatsi (1982) que se convirtió desde su estreno en un clásico cinematográfico y que en Cuba vimos de forma clandestina, como todo en aquella isla donde la vida era de facto clandestina.