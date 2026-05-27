Comediante Francisco Ramos vuelve a "Miami es un chiste"

MIAMI.- El c omediante venezolano Francisco Ramos se presenta por segundo año consecutivo en el festival de comedia Miami es un Chiste , el cual tendrá lugar esta vez en Miami del 21 al 31 de mayo y del 3 al 6 de junio en Orlando.

En una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, Ramos manifestó sentirse preparado emocionado y agradecido por volver a compartir con su comunidad en una plataforma que promueve el talento hispano en Estados Unidos.

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“Estoy muy entusiasmado porque en 2025 la pasé muy bien. Fue muy divertido estar frente a tantos comediantes que conozco y otros que no pero que por fin puedo conocerlos en persona”, comentó.

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Para Ramos este tipo de eventos le permite compartir con colegas con los que ha interactuado a través de Instagram o chats, o con aquellos que por años ha admirado su trabajo.

“Por ejemplo Luis Chataing, de quien me he hecho amigo y crecí viendo sus éxitos en Venezuela”.

Stand up en español

Francisco migró con su familia de Venezuela cuando tenía tan solo 12 años. Como muchos otros, considera que el país que le abrió las puertas a una nueva vida, Estados Unidos, es su hogar.

Desde que inició en la comedia ha desarrollado su stand up en inglés. No obstante, desde hace aproximadamente dos años se impuso un reto: ampliar su comunidad llegando también a aquellos de habla hispana.

“Yo empecé a trabajar el español hace dos años aquí en Los Ángeles, yo con otra amiga creamos un show en español para trabajar y también para atraer la audiencia y crear la cultura de stand up en español en Los Ángeles”.

En este sentido, Miami es un chiste representa un espacio en el que puede fortalecer su performance latino.

“Es algo nuevo para mí, en cierta forma, porque es un mundo nuevo de comedia en Español”.

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Sin embargo, su ambición y amor por el oficio lo ha impulsado a superar el reto, al punto que este año no solo se desenvolverá en el escenario en español, también tendrá dos espectáculos en inglés.

“Voy a estar en los dos shows porque uno será de stand up y el otro va a ser más de improvisar con los invitados. En términos de hacerlo en español ha sido un reto bonito

En retrospectiva, Francisco celebra su crecimiento y considera que hoy se siente mucho más cómodo a la hora de presentarse en su lengua madre.

“Me doy cuenta de que ya estoy mucho más relajado. Antes trataba de hacer lo mismo y había frases que literalmente no se traducen. Pero más que todo es el ritmo, me di cuenta que es un ritmo diferente y tengo que enfocarme: siempre que voy a hacer un show en español escucho música en español, hablo con amigos en español, para empaparme de la cultura latina y para ponerme más rápido”.

La dinámica le ha servido al punto que ya sus rutinas fluyen en ambos idiomas.

“Es algo que me gusta hacer para agarrarle el ritmo y ya estoy haciendo casi lo mismo que hago en inglés pero en español. Por eso estoy motivado en participar en estos festivales, me ayuda a mí y mi carrera porque ahora ya voy a poder hacer shows en inglés y en español. Es algo bonito crece mi audiencia en ambos mercados”.

(Re)Conectar

Si bien nunca perdió su acento ni el dominio del idioma, Francisco reconoce que hacer stand up en español le ha permitido reconectar con una parte de sí mismo que parecía dormida.

“Me he dado cuenta que soy más latino de lo que pensaba. Me mudé a los Estados Unidos a los 12 años, crecí aquí y soy más americano que venezolano porque he estado más tiempo acá. Pero ahorita que estoy haciendo shows me he dado cuenta que he reconectado con una persona que estaba ahí, pero no me había dado cuenta que estaba tan presente”.

“Y ahorita lo estoy volviendo a gozar más esa latinidad, esa venezolanidad”, agrega.

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En medio de un crecimiento profesional, Ramos señala que desempolvó las raíces, siendo más consciente de todo lo que lo caracteriza como latino.

“Sí, me he conectado. La cultura latina es algo que siempre ha estado en mí y no lo puedo negar, en cierta manera. Es lo que me gusta: la música latina, la comida latina, etc. Son cosas que pese a tener tanto tiempo en Estados Unidos no se han ido y ahora han revivido una vez más”.

Importancia de estas plataformas

Francisco insiste en la importancia de preservar y abrir nuevos espacios para el talento hispano en Estados Unidos.

Este año, Miami es un chiste presenta una programación de 28 shows y cuenta con 55 de los humoristas más reconocidos de América Latina y España.

“Estos son importantísimos porque le da una nuevos comediantes a la audiencia que quizá no había conocido. Sobre todo en el stand up en español que la gente va a ver un show por alguien, no porque es stand up. No como en la cultura americana que ve un show sin importar quien esté”, enfatiza.

“Eso ayuda la carrera de nosotros porque nos exponemos a diferentes audiencias”, asevera.

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Asimismo, resalta que para el talento es una oportunidad para hacer networking y llegar a nuevas fronteras.

“La conexión que uno hace con otros comediantes también es buena porque ya puedes llegar a otro país, te pueden ayudar a promover los shows, en verdad ayuda por todos lados”.

En este sentido, espera que este 2026 sea tan exitoso como la edición pasada.

“Espero una muy buena audiencia y que vengan a compartir con otros comediantes. Tengo nuevo material que voy a hacer, y que la gente venga a los shows en español e inglés, tendrán oportunidades para ambos. Estoy entusiasmado y listo para compartir estas semanas”.

Próximos proyectos

El 2026 continuará dando a Francisco emociones: el 9 de junio estrena Still Learning, un proyecto que será transmitido en AppleTv y Prime Video.

“Lo grabé el año pasado y me gustó mucho, fue algo muy personal que pasó en esa época, por eso se llama así porque todavía estoy aprendiendo”.

Igualmente, mantiene una gira por Estados Unidos.

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“Tengo muchas giras este año. Regresaré a Florida para hacer shows en español junto a un amigo comediante puertorriqueño: Michael Pérez. Serán 11 o 12 ciudades por Florida y terminaremos en Puerto Rico. Me entusiasma porque serán muchos shows en español”.

Y, por si no es suficiente, sus seguidores deberán mantenerse atentos pues Francisco les depara una sorpresa que aún no puede revelar.

“Si me siguen, estén atentos”.

Autenticidad

Por último, Francisco Ramos reconoce el esfuerzo detrás del oficio que hoy promueve. No obstante, invita a quienes también tienen madera para la comedia no darse por vencido y sobre todo ser autentico.

“Es difícil, pero siempre le digo a la gente que quiere hacer eso, lo principal, además de hacer micrófonos abiertos, es que hablen de su vida personal, no traten de imitar a otros comediantes. El material de uno es lo más original y lo que hace que conecte con la audiencia por lo auténtico”. Ahorita lo bueno de las redes es que ahora es más fácil que te conozcan. Compártelo porque no hay que ser tan celoso con un material”.