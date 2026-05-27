Estrenan en Venezuela el filme "El Secreto de Luna"

MIAMI.- La película El Secreto de Luna se estrena este jueves 28 de mayo en las salas de cine de Venezuela, una cinta con factura venezolana grabada entre Maracaibo y Miami que revela los silencios que destruyen hogares, es una historia profundamente humana, realista y confrontadora, que viene a ser la ópera prima del cineasta venezolano Oduver Cubillan, radicado en Estados Unidos.

Es un thriller dramático que sigue la vida de Luna (Victoria Vázquez), una niña de siete años que queda al cuidado de su tía Ana María (Caterine Baker) después de que su madre emigrara a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor y que en su nuevo hogar, se ve atrapada en un ambiente caótico y peligroso. Lo que parecía ser un entorno seguro se convierte en una pesadilla cuando Ana María cae en un ciclo de adicciones y negligencia, permitiendo que su novio Bruno (Omar Riera, quien debuta con este protagónico en cine) se acerque peligrosamente a su pequeña sobrina.

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El personaje de Maricarla, madre de Luna, es interpretado por la reconocida actriz venezolana de telenovelas: Marjorie Magri (Un Esposo para Estela, Las Bandidas), quien encarna el dolor y sacrificio de miles de mujeres que migran dejando atrás a sus hijos. El elenco también incluye al actor de talla internacional, el colombiano Juan Pablo Llano (Sin Senos sí hay Paraíso, Desafío sobre Fuego: Latinoamérica), quien realiza una participación especial y a un destacado grupo de intérpretes venezolanos y de otros países latinos, que refuerzan el impacto emocional de la historia. Cabe destacar que la joven cantante venezolana Camila Galavis, interpreta también el papel de Luna en una elipsis de tiempo.

Dirección

Su realizador es el venezolano Oduver Cubillan, quien además de la dirección y producción ejecutiva, también escribió el guión y fue el productor de la famosa serie juvenil Carolay, emitida por Venevisión entre 2019 y 2020; y quien lleva tiempo radicado en Estados Unidos, donde ya ha dirigido un par de películas más, recientemente editó su primera novela titulada Cómo decir mi verdad y prepara el lanzamiento internacional de su plataforma de contenidos audiovisuales OC Channel: occhanne.tv.

Más que una película, El Secreto de Luna es un espejo de realidades silenciosas, una historia de resiliencia y superación. Aborda temas como la infancia vulnerada, el abandono emocional y los abusos que se esconden dentro del hogar y en las relaciones de poder. Con una estética sobria, actuaciones intensas y un guión honesto, la película invita a reflexionar sobre los silencios que destruyen familias y las heridas que marcan a generaciones; nace de la necesidad de hablar sobre lo que muchos prefieren callar; es un grito de esperanza para quienes han vivido el abuso, el miedo o la soledad y una invitación a romper el silencio y a luchar por el bien de los seres queridos.