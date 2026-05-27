Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Fotografía cedida por 5thphvse donde aparece el cantante Arcángel quien anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira 'La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario'.

Exponentes del reguetón se reúnen en el Kaseya Center para presentar el Miami Bash, el sábado 30 de mayo a las 8 pm. Conoce el line up y adquiere las entradas aquí: www.kaseyacenter.com.

Escena

Arsht Center

Broadway in Miami trae a escenaThe Book of Mormon, una comedia musical que narra las aventuras de una pareja de misioneros. Desde el 9 de junio en la Ziff Ballet Opera House. Entradas aquí: www.arshtcenter.org.

NJB Cultural Center

DoblaJam llega por primera vez a Miami. Se trata de un evento tipo karaoke en el que, en lugar de cantar, la gente interpreta y dobla escenas icónicas del cine, series y animaciones. El viernes 12 de junio a las 8 pm. Entradas aquí: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Pérez Art Museum Miami

Celebra la inauguración de This is America: Selections from PAMM’s Collection (Sómos América: Selecciones de la colección del PAMM) con un encuentro íntimo entre artistas y la curadora de la exposición. La cita es el 28 de mayo a las 6 pm. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books&Books

Un encuentro dedicado a la poesía de En a Columbié, quien presenta sus dos nuevos poemarios, en conversación con el editor Pablo de Cuba Soria. El sábado 30 de mayo, a las 5pm, en Books&Books,265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en www.booksandbooks.com.