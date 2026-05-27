Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 28 de mayo al 5 de junio
Kaseya Center
Exponentes del reguetón se reúnen en el Kaseya Center para presentar el Miami Bash, el sábado 30 de mayo a las 8 pm. Conoce el line up y adquiere las entradas aquí: www.kaseyacenter.com.
Arsht Center
Broadway in Miami trae a escenaThe Book of Mormon, una comedia musical que narra las aventuras de una pareja de misioneros. Desde el 9 de junio en la Ziff Ballet Opera House. Entradas aquí: www.arshtcenter.org.
NJB Cultural Center
DoblaJam llega por primera vez a Miami. Se trata de un evento tipo karaoke en el que, en lugar de cantar, la gente interpreta y dobla escenas icónicas del cine, series y animaciones. El viernes 12 de junio a las 8 pm. Entradas aquí: www.ticketplate.com.
Pérez Art Museum Miami
Celebra la inauguración de This is America: Selections from PAMM’s Collection (Sómos América: Selecciones de la colección del PAMM) con un encuentro íntimo entre artistas y la curadora de la exposición. La cita es el 28 de mayo a las 6 pm. Más información en: www.pamm.org.
Books&Books
Un encuentro dedicado a la poesía de En a Columbié, quien presenta sus dos nuevos poemarios, en conversación con el editor Pablo de Cuba Soria. El sábado 30 de mayo, a las 5pm, en Books&Books,265 Aragon Ave., en Coral Gables. Más información en www.booksandbooks.com.