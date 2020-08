¿Puede la Seguridad Social ayudar a mi hija tras su accidente?

Pregunta: Mi hija tiene 19 años. En su último año de secundaria tuvo un accidente que la paralizó. No parece que pueda trabajar en el futuro cercano, y como nunca ha trabajado, no ha pagado los impuestos del Seguro Social. ¿Puede la Seguridad Social todavía ayudarla? C. Taura, Coral Gables FL.