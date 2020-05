La temporada abierta para la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare se extiende del 15 de octubre al 7 de diciembre. El programa de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare está disponible para todos los beneficiarios de Medicare. Unirse a un plan de medicamentos recetados de Medicare es voluntario y los participantes pagan una prima mensual adicional. Si está considerando cambiar su plan, es posible que desee volver a visitar la Solicitud de ayuda adicional con los costos del plan de medicamentos recetados de Medicare. Si tiene recursos e ingresos limitados, también puede ser elegible para recibir ayuda adicional para pagar las primas mensuales, los deducibles anuales y los copagos de medicamentos recetados. Se estima que la Ayuda adicional vale aproximadamente $4.000 por año. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/prescriptionhelp. Para obtener más información sobre el programa de medicamentos recetados de Medicare, visite www.medicare.gov o llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY 1-877-486-2048).

Pregunta: ¿Puedo negarme a dar mi número de Seguro Social a una empresa privada? N. Reyes, Hialeah Gardens FL.

Respuesta:

Sí, puede negarse a revelar su número de Seguro Social, y debe tener cuidado al dar su número. Pero, tenga en cuenta que la persona que solicita su número puede rechazar los servicios si no lo proporciona. Las empresas, bancos, escuelas, agencias privadas, etc., pueden solicitar el número de alguien y utilizarlo para cualquier propósito que no viole una ley federal o estatal. Para obtener más información sobre su número de Seguro Social, visite www.socialsecurity.gov/ssnumber.

Pregunta: Estoy llegando a mi plena edad de jubilación y estoy pensando en retirarme a principios del próximo año. ¿Cuándo es la mejor época del año para solicitar los beneficios del Seguro Social? R. Díaz, Miami FL.

Respuesta:

Puede presentar la solicitud tan pronto como cuatro meses antes cuando desee que comiencen sus beneficios mensuales. Para aplicar, solo vaya a www.segurosocial.gov/applytoretire. Solicitar beneficios de jubilación en línea desde la comodidad de su hogar u oficina es seguro y puede tomar tan solo 15 minutos. ¡Es tan fácil!

Pregunta: Tengo 57 años y actualmente recibo beneficios por discapacidad del Seguro Social. ¿Puedo seguir recibiendo mis beneficios regulares de jubilación del Seguro Social cuando cumpla la plena edad de jubilación? O. López, Miami FL.

Respuesta:

Si aún recibe beneficios por discapacidad del Seguro Social cuando cumpla su plena edad de jubilación, cambiaremos automáticamente de beneficios por discapacidad a beneficios de jubilación en ese momento. La cantidad de dinero seguirá siendo la misma. Para obtener más información sobre los beneficios por discapacidad, visite www.socialsecurity.gov/benefits/disability.

Pregunta: ¿Cómo informo un cambio de dirección si recibo un Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI)? T. James, Broward FL.

Respuesta:

Una persona que recibe SSI debe informar cualquier cambio de dirección llamando a nuestro número gratuito, 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), o visitando una oficina local dentro de los 10 días posteriores al mes cuando el cambio ocurre. No puede completar un cambio de dirección en línea. Debe informar su nueva dirección al Seguro Social para que pueda seguir recibiendo correo del Seguro Social cuando sea necesario, incluso si recibe sus beneficios electrónicamente mediante depósito directo o Direct Express. Obtenga más información sobre SSI en www.segurosocial.gov/ssi.