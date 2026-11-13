De la nueva Aurora y la ley de la vivienda

Silvita anda apurada porque le explique las diferencias entre un poder general y el poder especial, no confía en su prima, pero igual es la única que le queda en Cuba y la tiene que poner a cuidar su casona del Vedado.

“Estos descarados hacen como que cambian la ley, ahora no pierdes la casa si estas afuera del país, pero debes dejar a alguien apoderado o la declaran abandonada e igual se la cogen”, Silvita me insiste en que recuerde a su prima, “la comunista del pre, Aurora la chivatona, la que más gritaba en los actos de repudio”

No sé si lamentar o celebrar que he borrado de mi memoria a la tal Aurora, pero Silvita insiste, “ella, sus hermanos y su madre nos insultaron, ni nos hablaron por años y ahora aparece enviando señales... hasta de humo, quiere cuidarme la casa, más bien cogérsela antes de que llegue el estado”

Silvita me cuenta de una amiga común, Rosa, que dejó a su mejor amiga cuidando al padre en la casa del Nuevo Vedado, mientras ella probaba suerte por Europa, “cuando Rosa regresó se encontró a la amiga de madrastra, se había casado con el viejo que ya tenía la cabeza mala”, y agrega, “desenredar el nudo le costó a Rosa tiempo y dinero como no te imaginas”

Le explico que el poder se puede hacer de forma tan restringida que no puedan jugarle sucio, ni Aurora, ni los clientes que Aurora pueda alquilar en la casona.

“Ahhh”, dice Silvita, “¿cómo no había caído?, lo que quiere es hacer billetes a mi costa, sacarle el quilo a la casa, imagínate, con poder de la dueña para hacer y deshacer”

Sin proponérmelo le he metido el diablo en el cuerpo, “o sea que si ella deja entrar a un extranjero con una menor de edad igual me quitan la casa, aunque no sea yo la que lleve el negocio... y cuidado que no termine yo acusada en los tribunales”.

Para el registro migratorio cubano Silvita vive en Venezuela, así es desde que hace años le dieron el permiso para residir en el exterior luego de casarse con un caraqueño, “entonces había que hacerlo así para no perder la casa... ¿la verdad?, en Venezuela no pasé ni doce horas, enseguida arranqué para Miami”, hace memoria desde el sillón de mi sala, “imagínate en esa época para volver a Cuba tenía que ir por un tercer país, por suerte eso se había aflojado un poco”

Más con la nueva ley 187 le han movido el piso a Silvita y a todo el que viviendo en otro país conserva una propiedad en Cuba: Si el propietario vive en el exterior le exigen nombrar a un representante legal dentro de Cuba para que se encargue de trámites ante las autoridades o tribunales.

“Ahora dicen que, si la vivienda está desocupada, sin mantenimiento y sin un representante, te la pueden quitar mediante un proceso por abandono o deterioro”, me lee Silvita de alguna parte que no alcanzo a ver en la pantalla de su celular.

“Y entonces aparece Aurora, la nueva Aurora, presumiendo de ser mi prima, el único familiar que me queda en la isla, porque sabe que solo con ella consigo que no me joda el estado... bueno, no te jode el estado, pero si la prima, porque yo no tengo forma de estar viajando a Cuba para meterle miedo”

Silvita me deja releer el texto de la ley en su teléfono, le advierto que no es obligatorio el poder, que puede ser un acuerdo verbal, “naaa, cuentas claras, si me va a joder al menos que pase trabajo, así le dejo claro lo que no quiero, aunque no tenga como controlarla”

Le paso los datos de uno de los mejores abogados que sigo conociendo en Cuba, un gran civilista, me agradece, pero quiere un notario, para el poder, para la amenaza que necesita hacerle a Aurora.

“El abogado lo voy a necesitar para más adelante, cuando tenga que ponerle el freno al caballo desbocado de Aurora, mira que quererme tanto ahora, Dios mío y se lo tengo que aguantar porque me conviene”.