martes 7  de  octubre 2025
OPINIÓN

¿Se puede alcanzar la paz en Gaza y Ucrania?

El uso de la diplomacia también urge en Washington, donde republicanos y demócratas están totalmente divididos sobre el futuro del programa legislativo

Sonia Schott - opinión
Diario las Américas | SONIA SCHOTT
Por SONIA SCHOTT

Si bien el cierre del gobierno estadounidense todavía continúa provocando despidos masivos, eso no ha impedido al presidente Donald Trump continuar avanzando su agenda de paz tanto para Gaza como para Ucrania.

Un plan ambicioso por lo que la pregunta es ¿lo logrará? La semana pasada, la Casa Blanca presentó 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó.

Lee además
Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza
Delegaciones de Israel y Hamás participan en conversaciones en Egipto con la mediación de Estados Unidos. 
Negociaciones de paz

Israel y Hamás negocian en Egipto el fin de la guerra en Gaza bajo el plan de Trump

Hamás, la designada organización terrorista que aún gobierna Gaza, ha dado señales de estar de acuerdo con la propuesta marco del presidente, aceptando partes de la oferta de paz, como la liberación de todos los rehenes israelíes restantes y poner fin a la guerra de casi dos años, sin embargo, es muy pronto para cantar victoria.

En las horas posteriores a la declaración de Hamás del 3 de octubre, en la que afirmaba "su disposición a entablar negociaciones de inmediato", Israel indicó que se prepara para la liberación de los rehenes, mientras que Trump le pidió que detuviera su campaña de bombardeos sobre el enclave.

Si bien la respuesta de Hamás incluyó un claro acuerdo con algunos puntos del plan, no se pronunció sobre otros temas críticos y ofreció declaraciones que aparentemente podrían cuestionar algunas de las propuestas.

El secretario de Estado, Marco Rubio afirmó que las reuniones en curso determinarán la logística.

“Todos han acordado, incluido Israel, que eventualmente, en algún momento de este proceso, Gaza será gobernada por un grupo tecnocrático palestino que no sea Hamás, que no sea terrorista, con la ayuda, la asistencia y la guía de un consorcio internacional como la junta de paz” añadiendo que todo el proceso llevará tiempo.

En cuanto al conflicto en Ucrania, se supo que Trump ha decidido proporcionar al gobierno de Kiev inteligencia satelital para que el ejército ucraniano pueda atacar las instalaciones petroleras rusas y dañar aún más la economía rusa.

Si bien la aprobación de Washington para ayudar a Kiev a atacar las vitales instalaciones energéticas de Moscú no traerá una paz inmediata y podría intensificar la guerra, se espera que obligue al presidente Vladimir Putin a considerar un acuerdo negociado para evitar más daños, de consecuencias devastadores a la economía de su país.

Es posible que ambos acontecimientos no logren inmediatamente la paz por la que Trump ha trabajado arduamente, desde que comenzó su segundo mandato, pero ambas medidas son lo suficientemente audaces como para cambiar el rumbo de la guerra y podrían acercar un acuerdo de paz.

Ciertamente, el presidente ruso no ha mostrado hasta ahora ninguna disposición a considerar el fin de la guerra en Ucrania y cada vez que se despiertan esperanzas, simplemente ordena más bombardeos y lanzamientos de misiles contra ciudades ucranianas.

Putin ha manifestado estar dispuesto a hablar sobre Ucrania con Trump asegurando que no renunciará a sus exigencias iniciales. Lo mismo ocurre en Gaza.

Mientras el mundo espera a ver si el plan de paz de Trump pondrá fin a los combates y forjará algún tipo de futuro para el pueblo palestino, los enfrentamientos continúan.

Si Hamás rechaza el plan de paz, Trump ha declarado que apoyará plenamente a Israel para completar su objetivo de eliminar a Hamás y liberar a los rehenes restantes.

Un verdadero avance en ambas guerras no solo sería un gran logro para la administración Trump, sino que también aumentaría la esperanza de que la diplomacia sigue vigente.

El uso de la diplomacia también urge en Washington, donde republicanos y demócratas están totalmente divididos sobre el futuro del programa legislativo.

Ambas partes se culpan mutuamente, pero lo cierto es que las divisiones entre ambos partidos se han profundizado y parece haber cada vez menos disposición a llegar a acuerdos en casi cualquier tema.

Mientras tanto, Trump ha dejado claro que aprovechará el cierre del gobierno para reducir drásticamente el número de empleados federales.

Este proceso, que comenzó bajo el antiguo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, parece que cobrará miles de empleos más, especialmente en departamentos y agencias que han caído en desgracia con la administración Trump.

Si bien esto puede parecer una oportunidad de oro para impulsar la eficiencia, está nutriendo las divisiones internas en el país y ya sabemos por experiencia, son las divisiones las que mantienen vivas las guerras en Gaza y Ucrania.

Temas
Te puede interesar

Israel y Hamás inician negociaciones indirectas en Egipto para el fin de la guerra en Gaza

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

Marco Rubio: Los bombardeos israelíes en Gaza deben acabar para liberar a los rehenes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Juan Fernández-Barquín, secretario de las cortes y controlador de Miami-Dade
PROGRAMA DE ALIVIO

Miami-Dade ofrece nueva oportunidad a miles de conductores con licencias suspendidas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
CHOQUE POLÍTICO

Casa Blanca acusa de "vago" al gobernador de Illinois: "Debería avergonzarse de sí mismo"

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

La obra inmersiva del cineasta Albert Serra dialoga con Goya, Picasso y Oteiza en Bruselas.  
REALEZA

Reyes de España inauguran festival que acoge muestra de Albert Serra

Te puede interesar

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Metro Express operará en un carril exclusivo 
VIENE LLEGANDO

Metro Express: Miami-Dade anuncia primer servicio de transporte rápido para el sur del condado

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Estudiantes se preparan para el futuro. 
ÉXITO ESTUDIANTIL

Estudiantes de Miami-Dade superan promedios estatales y nacionales en exámenes de nivel avanzado

La alcaldesa de Hialeah Jacqueline García-Roves inaugura oficialmente el centro de operaciones. 
OBSERVADOS 24/7

Hialeah instala 170 cámaras de vigilancia policial para operar nuevo Centro de Operaciones a Tiempo Real