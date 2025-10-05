domingo 5  de  octubre 2025
TENSIONES

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó al movimiento palestino Hamás que será "completamente aniquilado" si decide aferrarse al poder en la Franja de Gaza durante las inminentes negociaciones en Egipto sobre el plan de paz norteamericano para el enclave, y que contempla la instalación de una "junta de transición" internacional.

Hamás declaró su preferencia por la creación, en su lugar, de un gobierno de tecnócratas palestinos sin injerencias internacionales, en lo que se presume como una de las cuestiones más espinosas que tratará con los negociadores israelíes en las conversaciones de este próximo lunes en la ciudad de El Arish.

En una conversación con la cadena CNN a través de mensajes de texto, Trump pidió paciencia a senadores republicanos convencidos de que Hamás está haciendo perder el tiempo a los negociadores.

"Espero que Hamás aclare pronto si está comprometido con la paz. Solo el tiempo lo dirá".

Finalmente, el presidente estadounidense aseguró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, coincide completamente con él a la hora de detener la campaña de bombardeos del Ejército israelí en Gaza y en su visión general para un futuro de paz en Oriente Próximo.

FUENTE: EUROPA PRESS

