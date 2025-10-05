domingo 5  de  octubre 2025
TENSIONES

Marco Rubio: Los bombardeos israelíes en Gaza deben acabar para liberar a los rehenes

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue firme en sus declaraciones: "No puede haber una guerra en medio de todo esto"

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para que el grupo palestino Hamás pueda liberar a los rehenes, afirmó el domingo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar", declaró Rubio en la cadena CBS News.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Diplomacia

Rusia anuncia reunión entre Marco Rubio y representante de Putin

"No puede haber una guerra en medio de todo esto", afirmó el máximo representante diplomático estadounidense.

En un intercambio de mensajes con un reportero de CNN conocido este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Los negociadores de Israel y Hamás tenían previsto mantener conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij, y Netanyahu expresó su esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza pudieran ser liberados en cuestión de días.

El impulso diplomático se produce tras la respuesta positiva del grupo palestino a la hoja de ruta de Trump para el fin de los combates y la liberación de los cautivos en Gaza a cambio de palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Rubio, quien apareció en varios programas dominicales sobre la situación en Gaza, dijo en la NBC, que había "desafíos logísticos" que abordar para allanar el camino a la liberación de los rehenes.

También pronosticó que los objetivos a largo plazo serán "aún más difíciles" de alcanzar, en términos de cómo se gobernará el territorio devastado por la guerra y el desarme de Hamás.

"No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamás en tres días. Es decir, llevará tiempo", declaró a la NBC. "No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamás en tres días. Es decir, llevará tiempo", declaró a la NBC.

Trump dijo a CNN que esperaba "pronto" claridad sobre si el grupo palestino estaba comprometido con la paz.

Añadió que si Hamás se negaba a ceder el poder, se enfrentaría a una "extinción total".

Embed

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio urge a Lavrov a detener la "matanza" rusa en Ucrania

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

El conflicto palestino-israelí y la hipocresía del terrorismo: cómo recuperar la cordura

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

El delantero chileno #10 del Sevilla, Alexis Sánchez, celebra el primer gol del partido de la liga española entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el 5 de octubre de 2025.
Fútbol

Sevilla pasa por encima del Barcelona en una noche para el recuerdo

Fernando Arciniega, fundador y director ejecutivo del IAFFM.
CINE

Anuncian la séptima edición del IberoAmerican Film Festival Miami

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.  video
ICE ALERTA

Cárteles ponen precio a agentes federales en EEUU: hasta 10.000 dólares por asesinarlos

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC. video
TENSIONES

Marco Rubio: Los bombardeos israelíes en Gaza deben acabar para liberar a los rehenes

Te puede interesar

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.  video
ICE ALERTA

Cárteles ponen precio a agentes federales en EEUU: hasta 10.000 dólares por asesinarlos

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami.
PROPAGANDA

FBI y Policía de Miami investigan amenazas del canal castrista 'Guerrero cubano': "Vamos a llegar al fondo"

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.
NICARAGUA

Testimonio de opositor lo confirma: Daniel Ortega exporta el terrorismo de Estado