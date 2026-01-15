jueves 15  de  enero 2026
ANÁLISIS

Terminante denuncia de una estafa tenaz

Este libro, breviario iluminador de un fraude y de una tragedia, debe estar en la mesa de todos los políticos y al alcance de todos los hombres y mujeres pensantes

Vista parcial de una calle en La Habana, Cuba.

Vista parcial de una calle en La Habana, Cuba.

Falkenpost / PIXABAY
Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)

Vehículos y motocicletas circulan por una avenida con los semáforos apagados durante un apagón en La Habana el 10 de septiembre de 2025. Cuba sufrió un apagón nacional el miércoles, el quinto en la isla caribeña, con problemas económicos, en menos de un año, según anunció el Ministerio de Energía. (Foto de Adalberto ROQUE / AFP)

Por: Vicente Echerri

12 Mitos sobre Cuba

Lee además
Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
POLÍTICA

Cuba se queja de la ayuda enviada por EEUU a la isla, la califica de "manipulación política"
Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
LA HABANA

Cuba convierte en proselitismo comunista la repatriación de los militares muertos en Venezuela

Del relato al dato

Frank Zimmerman

Editorial Hojas del Sur

Desde el principio, la revolución cubana que acaba de cumplir 67 años, fue una gestión fallida que logró convertir a uno a uno de los países más prósperos de América en una auténtica vitrina de la pobreza y el envilecimiento ciudadano, los que siempre acompañan al llamado «socialismo real»: una fórmula para el desastre.

No obstante, el entusiasmo que despertó el asalto al poder de unos políticos poco convencionales —jóvenes, desaliñados, irrespetuosos de las convenciones y enemigos de las tradiciones consagradas— empezó a fabricar, en más de medio mundo, una mitología que exaltaba y magnificaba la existencia y el accionar de un régimen que, desde el principio, fue una descarnada tiranía para el pueblo de Cuba y el motor indetenible de su ruina.

Esta disparidad —entre realidad y propaganda— se derivaba de un acto de fe: la «progresía» mundial —que todavía no se reconocía por ese nombre—, los comunistas, que empezaban a enfrentarse al desenmascaramiento del estalinismo, encontraron un segundo aire en ese llamado «socialismo con rostro humano» que había surgido en el Caribe. Las arbitrariedades típicas del despotismo y el descalabro económico que acompañó al Estado castrista desde el principio lograban ocultarse detrás de un telón publicitario que resaltaba y divulgaba unos «logros» que encontraban una caja de resonancia en los antidemócratas y anticapitalistas de todas partes, sobre todo en América Latina, donde la revolución cubana se proponía como la panacea para males endémicos.

El resultado fue, por muchísimos años, una monstruosa dicotomía entre la realidad que vivía y padecía el pueblo cubano y el discurso que seguían divulgando los propagandistas del castrismo para engaño de tanta gente que defendía la supervivencia de un sistema que —creía— había logrado construir una sociedad más justa a las puertas del imperialismo, al tiempo que rechazaba el testimonio de las víctimas. Los cubanos que denunciábamos el gigantesco fraude que había pervertido y encadenado a nuestro país éramos considerados unos odiosos aguafiestas.

A lo largo de todo este tiempo no faltaron denuncias —libros, películas, entrevistas, etc.— del régimen que avasallaba a los cubanos y que sus entusiastas apologistas defendían, pero, curiosamente, se echaba de menos un texto sintético, rotundo, que expusiera sin alambicamientos los mitos del comunismo cubano y los desmontara con precisión quirúrgica. Ese papel ha venido a cumplirlo 12 mitos del castrismo de Frank Zimmerman quien, nacido en 1957, era un niño muy pequeño cuando el fenómeno político que el disecciona se adueñó del poder en Cuba.

Zimmerman ha logrado —cual nunca antes en la historia de nuestro ya largo exilio— condensar en un libro relativamente breve todos los truismos de la propaganda castrista y demolerlos con datos y lógica impecables: desde la situación de la Cuba prerrevolucionaria, que han vendido como país atrasado y colonia de Estados Unidos, hasta los éxitos en los campos de la educación y la salud, pasando por el perfil ideológico y moral de los líderes revolucionarios —Castro, Che Guevara— que, lejos de ser redentores de los pobres o defensores de los oprimidos, fueron en realidad vástagos descontentos de la burguesía intoxicados de lecturas mal digeridas, sedientos de protagonismo y sobrados de ineptitud. La revolución cubana fue un experimento de una panda de energúmenos que, persiguiendo un descabellado sueño imperialista, sacrificaron la vida y la felicidad de un pueblo noble y crédulo, al tiempo que intoxicaban con una ideología espuria a muchas otras sociedades, particularmente en Latinoamérica.

Gracias debemos dar a Frank Zimmerman por este empeño desmitificador que no llega demasiado tarde cuando, en medio del más obvio fracaso, la revolución cubana aún encuentra cultores y defensores. Este libro, breviario iluminador de un fraude y de una tragedia, debe estar en la mesa de todos los políticos y al alcance de todos los hombres y mujeres pensantes —analistas, comentaristas, ideólogos—, sin distinción de partidos y banderías, cuando parece acercarse el momento de hacer un juicio definitivo sobre una de las grandes estafas de la historia contemporánea.

Temas
Te puede interesar

Cuba: régimen admite 'heridos' en la operación de EEUU en Venezuela, sin dar detalles

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

EEUU anuncia vuelos a Cuba con ayuda humanitaria por huracán Melissa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
USAID FOR CUBA

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

Te puede interesar

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Abrigos listos, precaución al amanecer y atención a los cambios del tiempo serán parte de la rutina durante los próximos días en Miami y toda la región.
TEMPORADA INVERNAL

El frío ya toca la puerta del sur de Florida: bajan las termómetros y rige advertencia

Un manifestante grita a los agentes federales durante una manifestación contra ICE frente al Edificio Federal Bishop Whipple en Minneapolis, Minnesota, el 15 de enero de 2026.
Migración

Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.
LA IZQUIERDA

Trump advierte de envío de militares para sofocar protestas en Mineápolis

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade