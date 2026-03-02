El "Efecto Trump" catapulta protestas en Cuba y la esperanza durante febrero, según el OCC

Un hombre cocina salchichas sobre un fuego de leña junto a su esposa e hijas durante un corte de electricidad en el barrio de Poey en La Habana.

El "Efecto Trump", la esperanza de libertad que el presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado han despertado entre los cubanos con su enfoque en el tema Cuba, catapultó las protestas, denuncias y declaraciones críticas compiladas por el Observatorio Cubano de Conflictos , de 953 en enero a 1,185 en los 28 días del mes que acaba de concluir.

El segundo mes de 2026 fue también escenario de una nueva marca de desafíos al Estado policial (432, frente a 395 en enero), que representaron más de 36 % del total y lideraron el registro del OCC.

La cifra es reveladora, considerando que los embates del bloqueo petrolero de la administración Trump provocaron en febrero un rebote de las protestas y denuncias relativas a Servicios Públicos como electricidad, agua y transporte (de 86 a 229) y en la categoría Alimentación-Inflación (de 97 a 201) debido este a una escalada en los precios de los comestibles.

Este nuevo incremento (19.6 %) de acciones lo bastante atrevidas como para generar una respuesta represiva siguió reflejando la tendencia observada el mes anterior: las protestas a nivel de desafío se concentran en emplazamientos directos al sistema y sus altos dirigentes mucho más que en los conflictos de trasfondo económico y social.

En el período se produjeron asimismo incendios de campos de cultivo y propiedades del gobierno, un récord de grafitis antigubernamentales a lo largo de la isla con 42, y otras protestas anónimas como el hackeo de los servidores de la empresa estatal de Telecomunicaciones, ETECSA, y el Ministerio de Comunicaciones.

Otras categorías

Los Servicios Públicos produjeron 229 manifestaciones de descontento liderando a las categorías de raíz económica y social. En medio de la crisis con el combustible, la disponibilidad de generación eléctrica apenas superaba los 1,200 MW frente a demandas de más de 3,000 MW.

Esto generó interrupciones que superaron las 20-23 horas en provincias y 12 a 15 en La Habana. La sequía de combustibles afectó los servicios de agua, recogida de basura y bancarios, pero donde más se evidenció fue en el transporte, con parálisis del urbano e interprovincial, colas kilométricas en las gasolineras, subidas de precios en el transporte privado y las carreteras y las calles de las ciudades vacías de vehículos automotores.

La categoría Alimentación, Inflación, Agricultura acumuló 201 protestas y denuncias en el mes, producto de una escalada pronunciada en los precios de los alimentos en parte relacionada con la falta de combustible. Ejemplos concretos incluyen: paquetes de pollo a 5,000 CUP y botella de aceite a 2,000.

En febrero los Actos Represivos sumaron 113. Tres hitos de la represión en el período fueron el encarcelamiento de los líderes del grupo audiovisual holguinero de pensamiento crítico El4tico; la brutal represión contra los reclusos de la prisión de Canaleta en Ciego de Avila, amotinados contra los maltratos y las pésimas condiciones de vida; y el ametrallamiento por lanchas guardafronteras de un bote procedente de Miami, que causó la muerte de cuatro tripulantes y heridas a los otros seis.

La categoría de Otros Problemas Sociales acumuló en febrero 68 protestas y denuncias en el registro del OCC. Se destacaron en el mes entre los conflictos de raíz social la conversión de la siempre animada ciudad de La Habana en una ciudad fantasma, debido a la falta de combustible y la virtual parálisis del transporte; la creciente desigualdad entre la élite gobernante y los gobernados; nuevas medidas represivas y otra muerte de un recluta en el Servicio Militar Obligatorio; el auge de la prostitución y la crisis de valores en medio de la debacle humanitaria: y los esfuerzos solidarios de miembros de la sociedad civil por socorrer a aquellos que el sistema deja abandonados.

La Inseguridad Ciudadana acumuló 57 protestas o denuncias, incluyendo un saldo de 22 muertes por la violencia social, criminal, policial o de género Uno de los occisos era un cubanoamericano y tres eran mujeres. Una muerte ocurrió bajo custodia policial. En un caso de doble fallecimiento, el homicida fue linchado en el lugar del homicidio. Problemas de deudas o fines de lucro motivaron cuatro de las muertes. Durante el período el OCC compiló 21 delitos de latrocinio, incluyendo hurtos masivos en hogares, estafas callejeras y robos selectivos de bienes esenciales como generadores eléctricos y motocicletas.

Las 18 denuncias o protestas recibidas por el OCC en el segundo mes del año en torno a la Vivienda continuaron reflejando las consecuencias del deterioro acelerado del parque y la infraestructura habitacional en Cuba, agravado por la falta de mantenimiento, la escasez de recursos y un contexto nacional de estrechez energética y económica. También, la situación de los residentes en virtuales Villas Miseria como el barrio de El Fanguito en la margen oriental del Río Almendares.

Una mujer joven dijo esperar “que sea pronto, muy pronto”; un hombre de mediana edad preguntó “qué está esperando Trump” para hacerlo; “Ojalá que sea así”, dijo una dama mestiza de edad mediana; para un bicitaxista, Trump tiene que tomar la isla “de cualquier manera”; un mulato ciclista pidió que hagan la “transacción” esa (transición )“para ver si tenemos democracia”; “Ojalá. Dios lo bendiga a él”, respondió un joven blanco; un anciano negro en un solar en ruinas rechazó la idea, alegando que “Trump es un negociante malo”. A un hombre mayor le pareció bueno que haya “unión y desenvolvimiento” con el gobierno y el pueblo americanos; y un mulato de mediana edad expresó: “Si él dice eso, ojalá que cumpla su palabra”.

FUENTE: Con información del Observatorio Cubano de Conflictos