Un villano espichado

La inmensa mayoría está harta de Maduro; estoy clara de que con esto no hago ninguna revelación, pero me gusta escribirlo. También me complace, me enorgullece, lo que está sucediendo en mi país. Cada día es una bitácora de sorpresas creativas donde todas las capas de la sociedad expresan su desprecio a la tiranía, y lo más importante, su certeza de que por la vía electoral es posible restablecer la democracia e iniciar el duro y difícil, pero esperanzador, camino a la reconciliación y con ello la recuperación de la civilidad.