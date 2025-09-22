lunes 22  de  septiembre 2025
OPINIÓN

VenAmérica: Sin pueblo y sin militares

La realidad al día de hoy es que más del 90% de los venezolanos están cansados de mentiras, de arbitrariedades y de estafas

Venamérica

Venamérica

Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

El desmoronamiento de la base de apoyo popular que llegó a tener Hugo Chávez es hoy una realidad innegable. Ni siquiera la estructura del partido fundado por Chávez y que hoy dirige Diosdado Cabello escapa a la desmoralización. La mayoría de sus activistas padecen las consecuencias del desastre económico, financiero, monetario, social y moral producido por las malas gestiones de Chávez y de Maduro.

Antonio Ledezma*

Lee además
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

El Cartel de los Soles, el eslabón de la red de corrupción del régimen de Nicolás Maduro
El dictador Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
VENEZUELA

En carta a Trump, Maduro rechaza acusaciones sobre narcotráfico e insta al "diálogo"

Los chavistas de base, aquellos que habitan las barriadas populares que antes salían a marchar a favor de su “líder galáctico”, ahora lo hicieron para favorecer las propuestas de María Corina Machado y la opción de Edmundo González.

Las encuestas que reposan sobre el escritorio de Maduro dan cuenta de números que lo aterrorizan y que ponen en evidencia el creciente descontento de las bases que se aglutinaban en los núcleos denominados UBCH. Mujeres y hombres de sectores humildes que fueron encandilados por los faros del populismo chavista ahora escarmientan la miseria generalizada, mientras que, contrariamente, las élites de los llamados “líderes” del aparato madurista están enriquecidos, tienen fortunas en paraísos fiscales, dándose una gran vida dentro y fuera del país. La gente lo sabe, los observa, se muerden la lengua, los invade la rabia, solo al constatar la vida de potentados que se dan, con camionetas de lujo, carros de marcas inimaginables, aviones, yates, y todo ese derroche descarado que hacen sin el menor desparpajo.

La realidad al día de hoy es que más del 90% de los venezolanos están cansados de mentiras, de arbitrariedades y de estafas, y en ese 90% se cuentan millones de venezolanos que antes se dejaron engañar por esos “vendedores de espejitos”.

El otro sector del país que da muestras de fracturas es el militar. Es de todos conocido que Chávez y Maduro desnaturalizaron la razón de ser de nuestra Fuerza Armada, introduciendo en sus academias y guarniciones militares el morbo de la politiquería. Los venezolanos de espíritu democrático nos escandalizamos escuchando a militares y cadetes entonando estribillos para alabar o venerar a Fidel Castro; proclamando como “socialistas” a soldados y oficiales. ¡Fin de Mundo!

Pues bien, eso también se está viniendo abajo. Una prueba es que, en las elecciones del 28 de julio de 2024, más del 70% de los militares que sufragaron en los centros de votación instalados en los cuarteles, lo hicieron a favor de Edmundo González y de María Corina Machado. Se sabe de militares asqueados del nivel de podredumbre en los que están sumidos militares que se han convertido en empresarios y beneficiarios de negociados oscuros. Ya les resulta incontrolable a la dictadura que más de un militar busca cómo romper amarras. Por eso el aparato policial dirigido por castristas los vigila, los acecha, les retienen el pasaporte y muchos son sometidos a diario a todo tipo de requisas e interrogatorios.

La verdad es que ese método de represión se cae a pedazos y el mensaje de María Corina a los militares es claro y preciso: “Ha llegado la hora de la definición y ya todos sabemos que cada quien, en su fuero interno, ha tomado la decisión correcta y solo espera la resolución colectiva para actuar. El tiempo de derribar el último obstáculo que nos separa de la libertad ha llegado”.

Nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, también ha tenido mensajes contundentes para la Fuerza Armada Nacional, recordándole que “está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular”; una exhortación a actuar “con honor, mérito y conciencia” para proteger a las familias venezolanas y restaurar el orden democrático.

En su mensaje, González Urrutia ha denunciado y reiterado que “la corrupción y el desvío de los valores fundamentales dentro de la cúpula militar actual, los ha llevado a perder el rumbo y los ha apartado de los intereses del pueblo y de una autentica la FANB”. Por tal razón, ha indicado que se hace impostergable “poner fin a una cúpula que ha desvirtuado los principios fundamentales y morales de nuestras Fuerzas Armadas, actuando de espaldas a su compromiso con los militares y la nación, asegurando que sus acciones estarán orientadas al bienestar de las familias venezolanas y al cumplimiento del marco legal establecido en la Constitución”.

En conclusión, Maduro pretende meter a los militares en una guerra que no es de ellos, es de los carteles de drogas, de los terroristas y de los capos de las bandas delincuenciales. Las familias de los militares son los primeros en advertirle a sus parientes que no se dejen enredar en esas operaciones suicidas. Quieren libertad y democracia. www.venamerica.org.

*En el exilio trabajando para recuperar la Libertad y la Democracia en Venezuela, colaborador de VenAmérica.

Temas
Te puede interesar

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

VenAmérica: Las nuevas tecnologías de información y la educación

Cambio de paradigma del crimen en el poder político al Estado de derecho

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent.
POLíTICA EXTERIOR

Tesoro de EEUU está "listo para apoyar a Argentina"