Venezuela dijo NO por ahora

Es muy posible que esta determinación de no votar aumentó por la percepción positiva que generó en el opositor la fuga de los cinco rehenes del equipo de María Corina Machado, que permanecieron más de 400 días asediados en la embajada de Argentina. Fue interpretado como un golpe duro al régimen y, principalmente, a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz.

Lo segundo fue el llamado de María Corina Machado de no votar el 25 de mayo, pues ya se había ejercido ese derecho el 28 de julio de 2024 y no se podía pasar la página. Ambas acciones dejaron al opositor en la acera y no cruzaron la calle de participar.

También debemos señalar que el 52,74 % de los ciudadanos desconfía del Consejo Nacional Electoral y no cree en sus resultados. Por otro lado, un 29,39 % apoyaba abiertamente la política de la abstención y un 9,29 % manifestó que ninguna propuesta logró convencerlo.

El régimen jugó sus cartas: un proceso amañado, con poco tiempo para campaña, sin condiciones y con asignaciones a dedo. De esa forma, se reservaron la mayoría. Por eso, al final, el resultado les dio 23 gobernaciones ganadas, incluyendo su último invento: la del Esequibo.

¿En qué falló el sector de la oposición que participó? Diría que los días y las noches se les fueron justificando por qué lo hacían, en vez de vender lo que se llama la promesa electoral y lo que harán de resultar electos. Más allá de la retórica de cuidar los espacios, en el caso del Zulia, a la gente no le importó si Manuel Rosales hizo un buen gobierno, pues ellos saben que si Maduro continuaba en Miraflores poco o nada vale eso a la hora de ir al mercado o de tener mejor calidad de vida.

Ese domingo 25 de mayo, tal cual pronóstico, se dio en su totalidad y a media mañana era notable la ausencia en los centros electorales. La mayoría de testigos de la oposición que participaron no acudieron, y la razón también para ellos era que ya votaron el 28 de julio.

Y como no podemos partir por los resultados anunciados por el CNE, pues están amañados y exagerados, empezando por la supuesta participación superior al 40 %, cuando todos saben que eso no lo logran desde hace mucho tiempo.

El régimen se vanagloria de tener 255 diputados de 285 y solo 29 en manos de los llamados alacranes y del sector Capriles-Rosales, que seguramente tendrá una configuración en los días siguientes y en una línea muy delgada con los partidos judicializados.

Por ahora, la gente no salió a votar. Calificarlos como abstencionistas no tendría sentido; al contrario, vimos en los números de Datos Es Noticia que no son la mayoría. Tendrá que demostrárseles con hechos cómo se avanza más en el terreno para despojar a Maduro del poder luego de la elección que se robó el 28 de julio de 2024.