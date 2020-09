Venezuela está lejos de la resignación

Venezuela no se entrega. A diferencia de los anuncios pesimistas que hablan de resignación, yo me anoto entre quienes valoran la decisión de la mayoría de los ciudadanos de no participar en el proceso fraudulento que la dictadura pretende ejecutar el 6 de diciembre. Mi posición la asumo como la protesta de millones, activa pero difícil de percibir, porque la comunicación en el país es casi imposible. Sin embargo, la indignación, la furia, el dolor se están expresando en cada rincón de Venezuela. La desesperación ante el hambre, el hartazgo ante el maltrato, comienzan de nuevo a vencer el miedo. El ciudadano sabe que su única salvación es poner fin a la dictadura.