Venezuela En La Mira: Los (ir)responsables

Si Venezuela cae en la lista roja de inmigración de EE.UU., si las visas se niegan y el TPS muere para cientos de miles de venezolanos decentes que huyeron al "Imperio", si las puertas se cierran a petroleras cómplices de la corrupción masiva de PDVSA, no busquen excusas: la culpa es de un régimen que eligió el narcotráfico, la minería ilegal ecocida y el terror como sus pilares; de una cúpula militar que traiciona su juramento y su patria; y de un puñado de pseudoempresarios enchufados, políticos de pacotilla y media docena de luisvicenteleones tarifados y sinvergüenzas que se lucran del dolor ajeno.

Por Pedro M. Burelli



La Administración de @realDonaldTrump no da tregua: el régimen forajido de @NicolasMaduro merece y siente la presión sin pausa ni piedad. La licencia que la timorata Administración de @JoeBiden regaló a la amoral…

No hay duda: con Maduro en el poder, Venezuela no tiene salvación. Adentro, el caos y los crímenes se multiplican; afuera, el aislamiento y la presión global nos asfixian. No se construye un país sobre la impunidad de delincuentes y sus cómplices. Hoy, los venezolanos cargamos un estigma mundial por culpa de 200 o 300 malandros que, aunque se odian entre sí, se aferran al poder como ratas para no enfrentar la justicia que les respira en la nuca.

Cada día, secuestradores, torturadores, asesinos y corruptos cavan sus tumbas con sus bravuconadas vacías. Pero cada día que pasa, somos los venezolanos quienes pagamos un precio altísimo por su podredumbre. El momento ha llegado: el problema está diagnosticado, los responsables están señalados, y el remedio es evidente. O salen por las buenas, o que sea por las malas.

Venezuela no puede seguir secuestrada por usurpadores ni por quienes aplauden o validan este despropósito continuo.

