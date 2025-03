Los relatos de Delcy Rodríguez: Salida de Chevron de Venezuela y revocación de concesiones por parte de EEUU

El rol de Chevron en las exportaciones de petróleo venezolano

Antes de la revocación de su licencia, Chevron desempeñaba un papel crucial en la producción y exportación de petróleo de Venezuela. Con una producción de más de 200,000 barriles por día, la compañía principalmente enviaba este crudo pesado a refinadores en Estados Unidos. Este flujo de petróleo no solo beneficiaba a Chevron, sino que también permitía a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) liberar volúmenes adicionales que podían ser exportados a otros mercados, particularmente hacia China (Reuters, 2023).

Delcy Rodríguez y la acusación contra ExxonMobil

En una rueda de prensa reciente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció a ExxonMobil como parte de un supuesto complot para debilitar a Venezuela mediante sanciones económicas y la manipulación del mercado petrolero. Su argumento se basa en el documento titulado “Sanciones en el petróleo de Venezuela: menos dinero significa menos poder”, en el cual se analiza el impacto de las restricciones económicas impuestas por EEUU sobre el país.

Rodríguez destacó la participación de Juan Zarate, un arquitecto clave de las sanciones globales, y Peter Williams, de ExxonMobil, como actores en una estrategia que busca restringir el acceso de Venezuela a mercados energéticos internacionales. Según el gobierno venezolano, esto forma parte de una ofensiva más amplia que combina presiones económicas con una campaña de desestabilización política (Financial Times, 2023).

El beneficio indirecto para China

La salida de Chevron crea un vacío que China está muy interesada en llenar. Históricamente, China ha importado grandes volúmenes de crudo venezolano, a menudo utilizando métodos poco transparentes para evitar las sanciones estadounidenses. Al reducir la presión sobre PDVSA, las exportaciones de Chevron a EEUU facilitaban que más crudo venezolano fuera enviado a China a través de acuerdos informales o de intercambio (Bloomberg, 2024).

Impacto tras la salida de Chevron

Con la revocación de la licencia de Chevron, Venezuela se ve obligada a redirigir sus exportaciones de crudo. China se posiciona como el principal destino, pero este cambio implica desafíos significativos. China tiende a exigir descuentos profundos debido a las sanciones y los altos costos de refinación del crudo venezolano, lo que podría resultar en ingresos más bajos para PDVSA a pesar de un aumento en el volumen de exportaciones (S&P Global, 2024).

Consecuencias económicas para América Latina

• Mayor dependencia de Venezuela en China: Con menos compradores estadounidenses, el país se verá obligado a aceptar precios más bajos y, potencialmente, a intercambiar petróleo por bienes e infraestructura china, lo que podría aumentar su deuda con Beijing (BBC News, 2023).

• Reducción de inversiones estadounidenses en la región: Colombia, Brasil y otros productores podrían ver menos inversión de EEUU en sus mercados energéticos (The Economist, 2024).

• Impacto en México: Pemex podría enfrentar mayor presión para llenar el vacío dejado por Venezuela en el suministro de crudo a EEUU.

Un horizonte oscuro: Regreso a las malas mañas

La revocación de las concesiones otorgadas a Chevron por parte de la administración de Donald J. Trump marca un punto de inflexión en la relación entre Venezuela y Estados Unidos, con repercusiones significativas en la economía, la geopolítica y la seguridad regional. La reducción de la presencia de empresas petroleras internacionales no solo afectará los ingresos de PDVSA, sino que también podría profundizar la dependencia de Venezuela de actores como China, Rusia e Irán, quienes han sabido capitalizar el vacío dejado por las sanciones occidentales (Foreign Policy, 2023).

Históricamente, en períodos de mayor aislamiento económico, el régimen venezolano ha recurrido a fuentes de financiamiento alternativas, incluyendo actividades ilícitas como el narcotráfico. La falta de ingresos legítimos y la presión internacional podrían incentivar un incremento en el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos, fortaleciendo redes criminales dentro y fuera del país. Esto representaría un riesgo no solo para Venezuela, sino también para la seguridad de la región y de Estados Unidos, considerando el histórico vínculo del gobierno de Maduro con grupos del crimen organizado y organizaciones narcoterroristas (Insight Crime, 2024).

En este contexto, la decisión de Washington de endurecer su postura podría generar un efecto de doble filo: por un lado, aumenta la presión sobre el régimen de Maduro; por otro, podría empujar a Venezuela hacia una economía aún más opaca y dependiente de actores externos con intereses estratégicos en la región. La clave estará en cómo el gobierno de Maduro reaccione a este nuevo escenario y si, en medio de la crisis, se abren nuevas oportunidades de negociación o, por el contrario, se profundiza el aislamiento y la inestabilidad.

Conclusiones

La salida de Chevron de Venezuela y la creciente dependencia del país de China están reconfigurando el mapa energético y geopolítico de América Latina. Mientras tanto, la tensión entre Venezuela y ExxonMobil añade un nuevo componente a esta crisis, con implicaciones en la disputa territorial con Guyana y en la estabilidad política del país.

El futuro de Venezuela en el mercado energético dependerá de su capacidad para manejar las presiones de Washington, la influencia creciente de Beijing y la lucha interna dentro del chavismo.

Por,

William Acosta, SME, MSI2

Jesús Daniel Romero, Senior Fellow, MSI2

Publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute