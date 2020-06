Â¡Venezuelan Lives Matters!

¡Venezuelan Lives Matters! Es el grito de rebeldía de nuestros jóvenes estudiantes, profesionales, trabajadores, amas de casa, madres con sus hijos asesinados y presos, víctimas de la tortura y de sus narco-dirigentes, líderes políticos civiles, militares perseguidos y presos en las mazmorras de la crueldad y bestialidad humana que reclaman justicia, libertad, democracia real y verdadera para el glorioso bravo pueblo venezolano.

Tenemos avances parciales no solo en el campo de las sanciones y denuncia sino en el campo militar, al tener ya 800 soldados de las unidades élite totalmente diseminados y colocados en “pie de combate” a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana, con resultados altamente positivos en la captura de millonarios alijos de drogas empaquetadas para su importación a través de las mafias guerrilleras de la FARN y ELN de Colombia, incautando además de narcóticos, submarinos y equipos de transportación de varios tipos.

No olvidemos que existen 49 agencias federales de USA, con suficientes recursos económicos, humanos y tecnológicos dispuestas y trabajando a la “chitas calladitas” en los estudios de los operativos estratégicos a los fines de lograr la captura de Maduro y de todos los solicitados, los cuales su destino ya está definido. No tengan duda. La justicia tarda, pero llega en el momento menos esperado. Factor sorpresa. Maduro es un delincuente narcoterrorista solicitado por las autoridades de justicia norteamericanas y su detención no requiere autorización de nadie en especial. Carece de inmunidad diplomática alguna.

El planteamiento del cuestionado ente írrito, ilegal y narco-corrupto mal llamado TSJ de adelantar la arbitraria designación por ellos de un nuevo CNE, a petición de un sector cuestionable de “seudos opositores”, pretendiéndole arrebatar sus atribuciones constitucionales a la legítima AN, presidida por el diputado y presidente interino, Juan Guaidó, además de tener el “tupé ” irracional y grotesco de imponer por presión en un lapso de 72 horas al Comité de Postulaciones Electorales de la AN, la entrega del listado de los postulados. ¡Qué locura!, estos criminales se creen los dueños y señores de Venezuela. Por supuesto la respuesta inmediata de la AN legítima al descarado chantaje político, fue concluyente, el Comité de Postulaciones Electorales continuará su trabajo regular, según el cronograma electoral aprobado. ¡A lavarse ese paltó!

La Dirección política del G4 (AD, PJ, VP, UNT) y los dirigentes de las fuerzas políticas aliadas, responsables de definir una estrategia común y unitaria, así como la directiva y diputados de la AN legítima, están en sintonía con las voces del pueblo y sectores de la sociedad civil e independientes. Entendiendo que estamos en un momento crucial del “quiebre final” de la dictadura, acosada, aislada nacional e internacionalmente, sin recursos económicos, sin gasolina, bloqueada financiera y militarmente.

Privan los criterios unitarios y de estrategia común con los Estados Unidos y los países aliados de coadyuvar a las acciones constitucionales y políticas de la salida de Maduro y la derrota de la dictadura. La administración Trump y sus voceros de Seguridad Nacional, han sido bien claros, cero elecciones con Maduro como usurpador. Sigue vigente el cese de la usurpación, gobierno de emergencia nacional, elecciones libres, transparentes y democráticas.

Unas elecciones parlamentarias y presidenciales deben tener previamente condiciones mínimas para su realización dentro de las normas legales, constitucionales y políticas. Cese de la ilegalización de los partidos políticos y las ilegales inhabilitaciones de dirigentes políticos opositores, revisión del REP, garantía del voto a los venezolanos en el exterior que es un derecho constitucional, libertad de los presos políticos, presencia de veedores y supervisión internacional y cese a la persecución y judicialización política, sentimiento general de los partidos opositores tradicionales y de los nuevos como el Partido Centro Democrático del Zulia.

Otro elemento que ponderar en la importante decisión electoral presidencial y en las parlamentarias (elección del Parlatino), donde cuenta y pesa mucho el voto del exterior, cuyo derecho es inalienable, nos coloca con más de 4 millones de personas aptas para ejercerlo a plenitud, una vez cumplidos los lapsos de “cambios de residencias e inscripción de nuevo votantes”, lo que significaría en ambos casos el entierro histórico definitivo del castrochavismo madurista impidiendo la entrega del país a la alianza del “eje de la muerte” Cuba comunista, Irán y Rusia. Esas cifras colocadas en votos para la oposición democrática son determinantes para el triunfo electoral.

Presidente Guaidó, dirigentes del G4, directivos y diputados de la AN legítima, en ustedes confiamos a plenitud. ¡Mosca con las tentaciones diabólicas de la dictadura y sus aliados! Mucha fe en Dios y el Espíritu Santo. Honremos a nuestros libertadores históricos.

La “generación del 28” integrada por el liderazgo incipiente de los destacados dirigentes estudiantiles de la época, al margen de sus diferencias ideológicas y políticas, juraron al grito de guerra “Saca la pata laja”, luchar, derrotar la dictadura gomecista, y construir una Venezuela democrática. Lo lograron en el tiempo con unidad patriótica, sacrificios, cárcel, asesinatos, destierros, constancia, dedicación y perseverancia. Hagamos lo mismo en esta hora aciaga y de sufrimiento de nuestro pueblo. ¡UNIDAD PATRIÓTICA NACIONAL, VICTORIA SEGURA!