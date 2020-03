Vivir más tiempo y mejor

Alrededor de 30 años viendo pacientes, hace que saques conclusiones que después lees en estudios científicos, y dices: "ya lo sabía, lo había vivido con mis pacientes". Me sucedió, luego de que mi esposo, el Dr. Álvaro Skupin, me hablara de los telómeros y creara una pastilla para alargarlos. Pero muchos no entendíamos qué demonios eran, ni la importancia de mantenerlos largos y sanos.